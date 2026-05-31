Fabio Di Giannantonio: “Peccato per la partenza, ho dato il massimo”

Fabio Di Giannantonio si è dovuto accontentare della quinta moneta in occasione della gara lunga valida per il GP d’Italia, settimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP andato in scena questo fine settimana presso il mitico circuito del Mugello.

Precisamente il centauro in forza alla Pertamina Enduro VR46 Racing ha dovuto cedere il passo alle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, rispettivamente primo e secondo, oltre che alla Ducati di Francesco Bagnaia e alla Trackhouse di Ai Ogura. Una volta arrivato in mixed zone, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto:

“Siamo partiti bene, il problema è che quando siamo saliti sullo scollino mi sono ritrovato tra una KTM e Aldeguer, ho chiuso il gas e ho perso le posizioni. Peccato, poi ho rimontato. Ci credevo, pensavo di poter prendere Pecco ma Ogura andava fortissimo. Abbiamo fatto però il massimo“, ha detto “Diggia” ai microfoni di Sky Sport Italia.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 si svolgerà la prossima settimana, con il GP di Ungheria programmato al Balaton Park.