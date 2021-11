Gli Europei della consacrazione per Francesca Fangio. La 26enne di Livorno ha conquistato il primo alloro internazionale della carriera nella finale continentale a vasca corta dei 200 rana, conquistando il terzo posto alle spalle delle due russe Evgeniia Chikunova (2’16”88) e Maria Temnikova (2’18”45), praticamente irraggiungibili per tutte le altre.

Ma l’azzurra ha dato davvero tutto per prendersi la prima grande soddisfazione della sua carriera, riuscendo a migliorare il proprio personale di 8 centesimi: il 2’19”69 con cui conclude la sua gara è ad un solo centesimo dal primato italiano di Martina Carraro, che ha chiuso al quinto posto la finale odierna. Un risultato che potrebbe avere il sapore di un passaggio di consegne tra le due.

Per Francesca è un bronzo che ha il sapore del riscatto, come rivelato dalla Federnuoto: “Ho coronato il sogno della mia vita. Salire su un podio di questo livello, mi ripaga di tante delusioni e rappresenta per me una grande rivincita. Fino a qualche mese fa non sapevo se continuare a nuotare o smettere: non ho mollato e adesso sono senza parole“.

Non mancano le dediche per i suoi familiari: “Dedico questo bronzo a mio padre Maurizio, a mia madre Monica e a mia sorella Sara: la mia famiglia mi ha sempre sostenuta nei momenti più difficili“. Ed infine, un auspicio per il futuro, riferendosi ai Mondiali di scena a Fukuoka, in Giappone: “Spero che questo risultato serva per la convocazione ai Mondiali”

Foto: LaPresse