Alberto Razzetti si è laureato Campione d’Europa sui 200 metri farfalla. L’azzurro ha compiuto una magia surreale a Kazan (Russia), trionfando con un perentorio 1:50.24, demolendo di nove decimi il precedente record italiano (il suo 1:51.15 siglato lo scorso 24 settembre a Napoli in occasione della International Swimming League) e battendo il fenomeno indiscusso di questa specialità, ovvero l’ungherese Kristof Milak.

Il 22enne, che pochi minuti prima aveva conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri misti, ha fatto gara di testa fin dalle prime battute. Il nostro portacolori ha commentato la sua prova attraverso i canali federali: “Sono entrato in acqua con la voglia di spaccare il mondo, perché non ero soddisfatto di come avevo nuotato i 200 misti in precedenza. Il tempo è eccezionale. Non pensavo di poter scendere sotto l’1’51: sono andato veramente fortissimo. Non pensavo di vincere, perché gli avversari erano fortissimi: Milak è un fenomeno“.

Alberto Razzetti ha proseguito: “Dedico questo oro ai miei genitori, alle società e al mio allenatore (Franceschi ndr). Gli Europei e le Olimpiadi mi hanno sbloccato e aperto ad una dimensione completamente nuova. So di avere anche dei margini di miglioramento e lavoro ogni giorno per crescere e colmare le mie lacune. Le gare di questo tipo mi aiutano a crescere e ad imparare dagli altri“.

Foto: Lapresse