Thomas Ceccon ha conquistato una bella medaglia d’argento sui 200 metri misti agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. L’azzurro ha siglato il nuovo record italiano (1:52.49), abbassando di 77 centesimi il suo precedente primato siglato il 1° dicembre 2018. Il 20enne di Schio si è dovuto arrendere soltanto al cospetto del greco Andreas Vazaios, che in 1:51.70 ha difeso lo scettro conquistato a Glasgow.

Doppietta tricolore perché sul terzo gradino del podio è salito Alberto Razzetti, l’Italia non faceva festa in questa specialità nella rassegna continentale da sedici anni. Thomas Ceccon, preparato da Alberto Burlina e già d’argento con la 4×50 stile libero, ha sofferto a rana ma è stato impetuoso con frazioni da 24″28, 27″96, 33″38 e 26″87 e si è messo al collo il suo primo alloro individuale a livello interazionale in carriera.

L’azzurro ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Non sono al massimo fisicamente, ma ovviamente sono felicissimo per la prima medaglia individuale della mia carriera e per giunta con il record italiano: il tempo è notevolissimo. Non nuotavo i 200 misti da un paio d’anni a questi livelli. So benissimo che erano assenti un po’ d’avversari che nel futuro mi daranno filo da torcere. In questi ultimi giorni ho un calendario molto fitto e spero di poter ottenere altre soddisfazioni. Sono abbastanza cotto, perché praticamente da non mi sono mai fermato e sto accusando un po’ il colpo”.

Alberto Razzetti ha invece dichiarato: “Sono soddisfatto per la medaglia, ma non per come è venuta. Ho commesso tanti piccoli sbagli, soprattutto nella frazione a rana che mi hanno fatto perdere qualche centesimo; devo migliorare in questi dettagli per competere sempre con i migliori. Sono comunque contento perché rimango sul podio continentale dopo Budapest; la stanchezza si inizia a far sentire”.

