Nuoto, Europei vasca corta: risultati batterie 5 novembre. Elena Di Liddo e Matteo Rivolta volano come farfalle, bene Ciampi

Quarta giornata di batterie all’Aquatic Palace di Kazan (Russia), sede degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Nell’impianto russo tante gare interessanti che vale la pena andare ad analizzare.

L’avventura odierna ha preso il via dalle heat dei 100 dorso donne dove l’olandese Kira Toussaint, oro nei 200 metri davanti a Margherita Panziera, ha mostrato chiari segnali di vitalità con il miglior tempo di 56″67. In casa Italia, terzo tempo per Silvia Scalia (57″15), mentre Panziera ha siglato il settimo crono dell’overall in 57″97. Le due azzurre saranno in semifinale, mentre eliminata per la selezione interna Federica Toma (14ma in 58″90, suo nuovo personale). Out dalla top-16 con il 18° tempo Erika Gaetani (59″52) che ha nuotato sui suoi limiti.

Nei 200 stile libero Matteo Ciampi, argento nei 400 sl, ha voluto dare subito bella mostra di sé realizzando il terzo tempo della graduatoria generale di 1’43″14, migliorando il proprio personale (1’43″28). Lo rivedremo in semifinale insieme a Marco De Tullio (1’43″81), autore del nono crono stamane (nuovo personale di più di un secondo) e davanti a Filippo Megli (11° in 1’43″94). Più attardato Stefano Di Cola (18° in 1’45″45). In vetta ha terminato il russo Ivan Girev in 1’42″77. Attenzione poi al rumeno David Popovici (ottavo in 1’43″43) che potrebbe riservare sorprese nel penultimo atto.

Decisamente brillante Elena Di Liddo: la pugliese ha ottenuto il miglior tempo delle heat dei 100 farfalla in 56″91 a precedere la russa Svetlana Chimrova (57″12) e la svedese Sarah Sjoestroem (57″19). Di Liddo ha spinto per la selezione interna e ha ottenuto un ottimo riferimento. In semifinale ci sarà anche Ilaria Bianchi, bronzo ieri nei 200 farfalla, con il 12° crono di 58″72. Niente da fare per Alessia Polieri 15ma in 59″23, la più lenta delle azzurre.

Nei 200 rana uomini senza italiani il russo Mikhail Dorinov ha centrato il miglior tempo di 2’02″88 davanti al favorito olandese Arno Kamminga (2’03″98) e all’altro russo Aleksandr Zhigalov (2’04″53). Nei 200 misti donne biglietti staccati per le semifinali dalle azzurre Costanza Cocconcelli (2’10″54, nona) e Sara Franceschi (2’11″34, 12ma) nella prova che ha visto la svizzera Maria Ugolkova (2’09″23) davanti a tutte.

Chiusura con il botto per la Nazionale con il record italiano di Matteo Rivolta nei 50 farfalla di 22″47 (primato nazionale precedente di Marco Orsi in 22″50). Il lombardo ha siglato il secondo tempo della classifica generale, guidata dall’ungherese Szebasztian Szabo (22″22). Bene Thomas Ceccon che, realizzando il proprio personale, ha stampato il quarto tempo di 22″54. Tolto più di un secondo al proprio personal best, ma eliminato per la lotta interna Michele Lamberti (22″81, 12°). Assente Orsi.

