DIRETTA MotoGP, GP Misano LIVE: orari warm-up e gara, guida TV8, risultati in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e della gara di Misano, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli i team lavoreranno alacremente per arrivare pronti all’appuntamento della corsa prevista alle ore 14.00.

Francesco ‘Pecco’ Bagnai partirà dalla pole-position. Una grande prestazione del centauro della Ducati, abile a interpretare al meglio le condizioni di umido con le quali si è corso, precedendo il compagno di squadra Jack Miller e un eccellente Luca Marini. Ben tre le moto di Borgo Panigale in prima fila, a testimonianza del grande rendimento della Rossa su questa pista.

Sarà un GP di sofferenza per il francese Fabio Quartararo. Il leader del campionato partirà dalla 15ma casella e dovrà prodursi in una rimonta non facile, soprattutto se l’incertezza del meteo dovesse riconfermarsi. E’ evidente che la Yamaha in queste condizioni fatichi a essere performante e il pur bravo Quartararo più di tanto non potrà fare. Servirà quindi una strategia azzeccata sulle gomme per cercare di minimizzare i danni, ricordando il vantaggio di 52 lunghezze maturato da Fabio nei confronti di Bagnaia. Si spera in un colpo di coda di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, come è noto, ha annunciato il ritiro e quindi si godrà tutti i momenti che i tifosi sapranno tributargli.

