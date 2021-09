DIRETTA MotoGP, Qualifiche GP Aragon LIVE: Bagnaia in pole col record della pista! 2° Miller, 3° Quartararo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP, GP ARAGON 2021

14.57 Bagnaia si aggiunge probabilmente a Quartararo e Marquez tra i favoriti principali per il successo in gara, senza tagliare fuori dai giochi la Suzuki di Mir.

14.57 Ricordiamo che Valentino Rossi, 11° nella Q1, partirà 21° sulla griglia di partenza, dunque penultimo.

14.56 Da segnalare la buona prestazione sul giro secco di Joan Mir, che domani scatterà dalla settima casella in griglia con la Suzuki. Il campione del mondo in carica domani potrà rendersi protagonista di una rimonta importante.

14.54 Di seguito la top10 delle qualifiche ad Aragon:

1 63 F. BAGNAIA 1:46.322 2 43 J. MILLER +0.366 3 20 F. QUARTARARO +0.397 4 93 M. MARQUEZ +0.414 5 89 J. MARTIN +0.556 6 41 A. ESPARGARO +0.561 7 36 J. MIR +0.840 8 44 P. ESPARGARO +0.872 9 23 E. BASTIANINI +0.956 10 5 J. ZARCO +0.966

14.53 Record della pista sbriciolato da parte di Bagnaia, che ha rifilato quasi 4 decimi a Miller e Quartararo sul giro secco!

14.51 Niente da fare per Quartararo, che viene poi scavalcato in extremis da un ottimo Miller! Doppietta Ducati ad Aragon in qualifica!

14.50 BANDIERA A SCACCHI!!! Marquez sfrutta la scia di Mir e balza in terza posizione, mentre Quartararo va all-in e attacca il tempo di Bagnaia…

14.49 Quartararo commette un errore in staccata nel T3 e deve rilanciarsi per un ultimo tentativo. Un minuto alla bandiera a scacchi.

14.47 SPAZIALE BAGNAIA!!!!!! Giro assurdo!!! 1’46″322 e 4 decimi rifilati a Quartararo in attesa della risposta degli altri.

14.46 Bagnaia è il primo a lanciarsi per il time-attack a meno di 4 minuti dalla bandiera a scacchi.

14.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 20 F. QUARTARARO 1:46.727 2 89 J. MARTIN +0.151 3 63 F. BAGNAIA +0.181 4 43 J. MILLER +0.354 5 93 M. MARQUEZ +0.417 6 36 J. MIR +0.559 7 5 J. ZARCO +0.561 8 30 T. NAKAGAMI +0.639 9 41 A. ESPARGARO +0.699 10 23 E. BASTIANINI +0.851

14.43 Il primo run del Q2 si chiude con un bel giro di Mir, 6° con la Suzuki a mezzo secondo dalla vetta.

14.42 Mostruoso Quartararo!!! 1’46″727 e pole provvisoria per il Diablo, che precede le Ducati di Martin, Bagnaia e Miller.

14.40 BAGNAIA!!! Che tempo di Pecco!! 1’46″9 per l’azzurro della Ducati, che rifila un paio di decimi a Marquez.

14.39 Bastianini spinge subito forte e passa al comando in 1’47″5!! Attesa adesso per la risposta dei big.

14.37 Tutti in pista ad eccezione di Zarco, che si giocherà presumibilmente un solo run dopo aver disputato il Q1.

14.35 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano i 15 minuti decisivi per l’assegnazione della pole position nel GP d’Aragon!

14.34 Partecipano al Q2 Quartararo, Mir, Bagnaia, Miller, Martin, Marc Marquez, Nakagami, Bastianini, Pol e Aleix Espargarò, Zarco e Binder.

14.32 Zarco e Binder si aggiungono dunque all’elenco dei piloti che si giocheranno la pole position in Q2.

14.29 Discreta prestazione tutto sommato per Maverick Vinales, 19° in griglia dopo la sua prima qualifica da pilota Aprilia. L’ex Yamaha non è riuscito però a migliorare in termini cronometrici rispetto alle FP3 di stamattina.

14.27 Di seguito la top10 del Q1:

1 5 J. ZARCO 1:47.293 2 33 B. BINDER +0.051 3 27 I. LECUONA +0.215 4 73 A. MARQUEZ +0.249 5 35 C. CRUTCHLOW +0.320 6 9 D. PETRUCCI +0.415 7 10 L. MARINI +0.448 8 88 M. OLIVEIRA +0.457 9 12 M. VIÑALES +0.471 10 42 A. RINS +0.497

14.26 Niente da fare per Valentino Rossi, 11° in Q2 e 21° in griglia domani. Disastro per Rins, 10° con la Suzuki. Accedono al Q2 Zarco e Binder.

14.25 BANDIERA A SCACCHI!! Zarco si migliora leggermente ed è ormai vicino al passaggio in Q2, ma deve attendere l’ultimo giro degli altri.

14.23 Valentino Rossi viene tratto in inganno dalla staccata di Oliveira e va lungo in curva 1, quindi avrà a disposizione solo un ultimo tentativo per provare a raggiungere il Q2.

14.21 Zarco non rischia e scende in pista per mettere al sicuro la qualificazione in Q2. Si lanciano tutti per il primo tentativo dell’ultimo run.

14.20 Cinque minuti al termine del Q1: vedremo se Zarco correrà il rischio di risparmiare un treno di gomme per l’eventuale Q2.

14.17 Rins si inserisce in terza piazza con la Suzuki in 1’47″8. Di seguito la classifica aggiornata del Q1 dopo il primo run:

1 5 J. ZARCO 1:47.327 2 33 B. BINDER +0.381 3 42 A. RINS +0.559 4 10 L. MARINI +0.579 5 35 C. CRUTCHLOW +0.619 6 46 V. ROSSI +0.667 7 88 M. OLIVEIRA +0.696 8 73 A. MARQUEZ +0.703 9 9 D. PETRUCCI +0.726 10 12 M. VIÑALES +0.929

14.16 Zarco vola al comando in 1’47″3 davanti alla KTM di Binder e ad un buon Luca Marini. 5° Valentino Rossi in 1’47″9, a meno di tre decimi dal pass per il Q2.

14.15 Dopo un primo giro interlocutorio, i tempi cominciano ad essere già più interessanti. Rins traina Alex Marquez e Zarco nel lungo rettilineo prima dell’ultimo curvone.

14.13 Si lanciano tutti con la gomma soft al posteriore. Primo giro molto lento, siamo in attesa di riscontri cronometrici più significativi.

14.11 In corso di svolgimento il giro di lancio per tutti ad eccezione di Zarco, che ha atteso un minuto ai box prima di scendere in pista.

14.10 Partecipano al Q1 Zarco, Petrucci, Marini, Vinales, Lecuona, Binder, Crutchlow, Rins, Rossi, Alex Marquez, Oliveira e Dixon.

14.08 Meno di due minuti all’inizio delle qualifiche di Aragon! Si parte con il Q1, dove i migliori 2 verranno promossi in Q2 insieme ai 10 piloti già qualificati dopo le prove libere 3.

14.06 Buona progressione nel finale di turno per Valentino Rossi, risalito in 15ma piazza a meno di 8 decimi dal leader con un miglior crono personale di 1’48″891.

14.03 Di seguito la top10 delle FP4:

1 93 M. MARQUEZ 1:48.116 2 23 E. BASTIANINI +0.148 3 63 F. BAGNAIA +0.183 4 20 F. QUARTARARO +0.297 5 43 J. MILLER +0.330 6 30 T. NAKAGAMI +0.342 7 89 J. MARTIN +0.376 8 44 P. ESPARGARO +0.381 9 36 J. MIR +0.398 10 5 J. ZARCO +0.408

14.01 Marc Marquez firma il miglior tempo del turno all’ultimo giro! 1’48″116 per lo spagnolo della Honda, che ha sfruttato anche il punto di riferimento visivo (e la scia) dell’Aprilia di Aleix Espargarò.

14.00 BANDIERA A SCACCHI!!! Ultimo giro lanciato per tutti…

13.58 Che tempo!!! Bastianini è 2°!!! 1’48″2 per il rookie della Ducati Avintia, che monta una hard davanti ed una soft al posteriore in questo momento.

13.56 Clamoroso Bastianini!!! 1’48″3 e terza posizione provvisoria in FP4 per il rookie italiano!! Weekend sinora fantastico per il campione in carica della Moto2.

13.55 Continua a migliorare Quartararo, 3° in 1’48″413 dopo diversi passaggi sulla soft al posteriore. Non male Valentino Rossi in 1’49″0.

13.54 Super T4 di Martin, che recupera un decimo e mezzo sul miglior crono di Marquez e firma un notevole 1’48″492, salendo al quarto posto con la Ducati Pramac.

13.52 Ultimo giro in 1’48″5 per Quartararo, mentre Valentino Rossi non riesce a sfruttare al meglio la soft e gira in 1’49″4.

13.50 Quartararo si migliora leggermente in 1’48″7 nonostante un po’ di traffico, ma il Diablo ha cambiato passo con la soft.

13.49 Esaurito l’esperimento della doppia gomma hard, Quartararo ha montato una soft al posteriore per effettuare una comparativa tra le due opzioni.

13.47 Da segnalare l’ultima posizione provvisoria di Vinales a 2″ dalla testa. Lo spagnolo sembra più in difficoltà nei long-run con Aprilia rispetto al time-attack.

13.45 Lontane in classifica le Yamaha che hanno provato la coppia gomma hard: Quartararo è solo 9° a 748 millesimi dalla testa, mentre Valentino Rossi è 18° a 1.279 dal leader.

13.43 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 93 M. MARQUEZ 1:48.142 2 63 F. BAGNAIA +0.213 3 43 J. MILLER +0.345 4 36 J. MIR +0.372 5 5 J. ZARCO +0.382 6 41 A. ESPARGARO +0.484 7 88 M. OLIVEIRA +0.603 8 33 B. BINDER +0.677 9 20 F. QUARTARARO +0.748 10 89 J. MARTIN +0.760

13.41 Primo squillo di Bagnaia!! Secondo tempo in 1’48″3 per Pecco, mentre Marquez lima un altro decimo e alza ulteriormente l’asticella in 1’48″142!

13.40 Attenzione a Mir!! Ultimo passaggio in 1’48″5 con una soft molto usurata e terza piazza provvisoria.

13.38 Marquez suona la campana e lancia un segnale importante, stampando un fantastico 1’48″2 con la soft al posteriore (e la hard davanti). Un paio di decimi rifilati alle Ducati di Miller e Zarco.

13.37 Aleix Espargarò balza al comando in 1’48″6 con l’Aprilia. A seguire Marc Marquez, Zarco, Mir, Miller e Martin. 8° Quartararo in 1’49″0.

13.35 Non male il giro d’attacco di Quartararo, che sale al quinto posto in 1’49″9 con la doppia gomma dura.

13.34 Miller è il più veloce nel primo giro in 1’49″1 con una combinazione hard-soft, davanti a Zarco e alle Suzuki di Rins e Mir.

13.32 Molto interessante la scelta di Quartararo, in pista con una doppia gomma hard. Anche Valentino Rossi opta per una coppia di dure, mentre quasi tutti gli altri provano addirittura la soft al posteriore.

13.30 SEMAFORO VERDE!!!! Tutti in pista per la simulazione di passo gara al MotorLand.

13.28 Tra meno di due minuti comincerà la quarta sessione di libere, l’ultima prima delle qualifiche per il GP di Aragon.

13.26 Mir, Quartararo, Miller, Bagnaia e Marc Marquez sembrano dotati di un passo competitivo anche sulla lunga distanza, per quanto visto sinora nelle libere, ma le FP4 ci daranno risposte importanti in tal senso.

13.23 Di seguito la classifica combinata delle prove libere dopo le FP3:

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.451 14 1’48.034 16 1’46.926 18

2 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’49.313 15 0.023 0.023 1’47.886 18 1’46.949 17

3 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.019 17 0.056 0.033 1’48.886 11 1’46.982 16

4 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.193 16 0.058 0.002 1’48.032 15 1’46.984 15

5 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.262 16 0.133 0.075 1’47.613 15 1’47.059 18

6 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’49.947 10 0.194 0.061 1’48.023 17 1’47.120 17

7 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.589 13 0.208 0.014 1’48.166 15 1’47.134 17

8 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’48.048 18 0.259 0.051 1’48.827 8 1’47.185 16

9 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’49.459 8 0.330 0.071 1’48.057 17 1’47.256 16

10 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’49.652 13 0.350 0.020 1’48.086 16 1’47.276 15

11 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’49.372 17 0.402 0.052 1’47.988 18 1’47.328 17

12 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.670 14 0.427 0.025 1’47.897 17 1’47.353 16

13 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.964 17 0.463 0.036 1’48.623 3 1’47.389 19

14 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.784 11 0.470 0.007 1’48.267 20 1’47.396 19

15 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’50.299 11 0.625 0.155 1’48.649 15 1’47.551 19

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’49.206 18 0.747 0.122 1’48.314 17 1’47.673 13

17 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’50.187 16 0.863 0.116 1’48.755 20 1’47.789 15

18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’50.353 14 0.879 0.016 1’48.278 16 1’47.805 14

19 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’49.942 12 0.903 0.024 1’48.526 15 1’47.829 17

20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’49.936 17 1.167 0.264 1’48.456 18 1’48.093 13

21 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’49.741 15 1.425 0.258 1’48.351 16 1’48.397 14

22 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’51.188 14 1.496 0.071

13.20 Mancano dieci minuti all’inizio delle FP4, in cui i piloti proveranno il passo gara in attesa delle qualifiche.

13.16 A proposito di costruttori, come si può facilmente intuire, il circuito dell’Aragona è nettamente favorevole alla Honda, che ha vinto ben 7 volte, con tre piloti diversi. Sono invece 3 le affermazioni della Yamaha, mentre se ne conta 1 anche per Ducati e Suzuki.

13.14 Va rimarcato come Casey Stoner sia l’unico pilota ad aver primeggiato con due moto diverse. L’australiano ha trionfato in sella a una Ducati nel 2010 e a una Honda nel 2011.

13.08 Ciò significa che nessun italiano ha ancora vinto il Gran Premio di Aragona propriamente detto, visto che l’unico successo è arrivato nel GP di Teruel. I migliori risultati sono due secondi posti ottenuti da Andrea Dovizioso nel 2018 e 2019. Il trentacinquenne forlivese, peraltro, si era già piazzato terzo nel 2012. Sono tre anche i podi di Valentino Rossi, attestatosi sempre sul gradino più basso (2013, 2015, 2016). Infine, non va dimenticata la terza posizione di Andrea Iannone del 2018.

13.05 ARAGON – VITTORIE MOTOGP

5 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)

2 – STONER Casey [AUS] (2010, 2011)

2 – LORENZO Jorge [ESP] (2014, 2015)

1 – PEDROSA Dani [ESP] (2012)

1 – RINS Alex [ESP] (2020)

1 – MORBIDELLI Franco [ITA] (2020, GP di Teruel)

13.03 Oltre all’iberico ci sono solo altri due centauri in attività a essersi già imposti in questo contesto. Si tratta di Alex Rins e Franco Morbidelli, i quali hanno primeggiato nei GP disputatisi lo scorso anno (orfani, quindi, del fuoriclasse di Cervera).

13.00 Le dodici gare sinora andate in scena in Aragona hanno avuto sei vincitori diversi. Il più grande interprete dell’autodromo è senza ombra di dubbio Marc Marquez, issatosi a quota 5 affermazioni, di cui ben quattro consecutive (2013, 2016, 2017, 2018, 2019). Per la verità, la sequenza vincente del ventottenne spagnolo è ancora aperta, visto che nel 2020 non era in pista a causa dei postumi dell’incidente patito pochi mesi prima a Jerez de la Frontera.

12.54 La classifica delle FP3 del mattino:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’46.926

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1’46.949 0.023 / 0.023

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.5 1’46.982 0.056 / 0.033

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 344.0 1’46.984 0.058 / 0.002

5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 340.7 1’47.059 0.133 / 0.075

6 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 341.8 1’47.120 0.194 / 0.061

7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1’47.134 0.208 / 0.014

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 1’47.185 0.259 / 0.051

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’47.256 0.330 / 0.071

10 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 344.0 1’47.276 0.350 / 0.020

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’47.328 0.402 / 0.052

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.8 1’47.353 0.427 / 0.025

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1’47.389 0.463 / 0.036

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 344.0 1’47.396 0.470 / 0.007

15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1’47.551 0.625 / 0.155

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 341.8 1’47.673 0.747 / 0.122

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’47.789 0.863 / 0.116

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’47.805 0.879 / 0.016

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 344.0 1’47.829 0.903 / 0.024

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 341.8 1’48.093 1.167 / 0.264

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1’48.397 1.471 / 0.304

22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1’48.422 1.496 / 0.025

12.52 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 scatteranno le FP4 del GP di Aragon di MotoGP, a seguire le qualifiche dalle 14.10.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche valevoli per il Gran Premio di Aragon 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Al MotorLand di Alcañiz si preannuncia una battaglia accesissima per la pole position e per la prima fila in griglia, alla luce di un equilibrio impressionante sul giro secco.

Fabio Quartararo è stato il più veloce in FP3, a conferma delle sue qualità nel time-attack con la Yamaha, tuttavia i distacchi rifilati agli inseguitori sono davvero esigui. I primi dieci della combinata, già certi di partecipare al Q2, sono infatti racchiusi in 350 millesimi, mentre il 14° posto di Alex Rins è distante appena 470 millesimi dalla testa della classifica.

In attesa di una qualifica estremamente incerta, team e piloti sfrutteranno i 30 minuti a disposizione nelle FP4 per effettuare dei long-run cruciali in ottica gara. L’Italia punta tutto su Francesco Bagnaia, tra i candidati alla pole position e alla vittoria di domani, mentre Valentino Rossi dovrà inventarsi qualcosa di speciale per guadagnare un posto nelle prime quattro file in griglia.

Si comincia alle ore 13.30 con il semaforo verde delle FP4, mentre le qualifiche scatteranno alle 14.10 con il Q1. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della battaglia per la pole position al MotorLand: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press