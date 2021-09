MotoGP, Fabio Quartararo detta legge nelle FP3 ad Aragon. 4° Bagnaia, Valentino Rossi in Q1

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2021 è andata in archivio per la MotoGP con il miglior tempo di Fabio Quartararo, che si conferma estremamente veloce sul giro secco anche su una pista abbastanza ostica sulla carta per la sua Yamaha.

Il leader del Mondiale ha firmato un notevole 1’46″929, candidandosi ad un ruolo da grande protagonista in vista delle qualifiche di oggi pomeriggio. In generale va registrato un livellamento pazzesco delle prestazioni, con i primi 14 piloti della combinata racchiusi in meno di mezzo secondo ed i primi 10 in tre decimi e mezzo su un tracciato molto lungo.

Ottima FP3 in casa Aprilia con il secondo tempo di un Aleix Espargarò in grande spolvero, staccato di 23 millesimi dalla vetta dopo lo storico podio conquistato due settimane fa a Silverstone. Segnali importanti nel time-attack anche per Joan Mir, 3° con la Suzuki a soli 56 millesimi dal miglior crono di Quartararo.

A seguire troviamo in classifica un terzetto di Ducati, con l’azzurro Francesco Bagnaia 4° a 58 millesimi, l’australiano Jack Miller 5° a 0.119 ed il rookie spagnolo Jorge Martin (Team Pramac) 6° a 0.194. Bilancio positivo (nonostante le cadute dei fratelli Marquez) per la Honda, che qualifica tre piloti per il Q2 grazie al settimo posto di Pol Espargarò, all’ottavo di Marc Marquez e al nono di Takaaki Nakagami.

Completa il quadro della top10 un fantastico Enea Bastianini, capace di accedere direttamente al Q2 per la prima volta in carriera nella classe regina con la Ducati del Team Avintia. Si preannuncia un Q1 di alto livello, in cui saranno della partita a sorpresa la Ducati Pramac di Johann Zarco (11° in FP3), la Suzuki di Alex Rins (14°) e la Honda di Alex Marquez (16°).

15° Valentino Rossi, protagonista di un buon turno rispetto a ieri ma insufficiente per centrare l’obiettivo Q2, nonostante i soli 625 millesimi di ritardo sul giro secco dal leader della sessione Fabio Quartararo. Continua a progredire anche Maverick Vinales, nel suo primo weekend di gara con l’Aprilia, come dimostra il suo 17° posto a 863 millesimi dalla testa.

CLASSIFICA FP3 GP ARAGON 2021 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1’46.926

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 345.0 1’46.949 0.023 / 0.023

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.5 1’46.982 0.056 / 0.033

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 344.0 1’46.984 0.058 / 0.002

5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 340.7 1’47.059 0.133 / 0.075

6 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 341.8 1’47.120 0.194 / 0.061

7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1’47.134 0.208 / 0.014

8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.6 1’47.185 0.259 / 0.051

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’47.256 0.330 / 0.071

10 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 344.0 1’47.276 0.350 / 0.020

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 345.0 1’47.328 0.402 / 0.052

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.8 1’47.353 0.427 / 0.025

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1’47.389 0.463 / 0.036

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 344.0 1’47.396 0.470 / 0.007

15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1’47.551 0.625 / 0.155

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 341.8 1’47.673 0.747 / 0.122

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’47.789 0.863 / 0.116

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1’47.805 0.879 / 0.016

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 344.0 1’47.829 0.903 / 0.024

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 341.8 1’48.093 1.167 / 0.264

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1’48.397 1.471 / 0.304

22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1’48.422 1.496 / 0.025

Credit: MotoGP.com Press