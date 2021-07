CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.13 Questa la classifica generale che rimane intatta dopo la tappa di oggi:

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 79h 40′ 09” – B : 36” –

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 79h 45′ 54” + 00h 05′ 45” B : 12” –

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 79h 46′ 00” + 00h 05′ 51” B : 8” –

4 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 79h 48′ 27” + 00h 08′ 18” B : 10” –

5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 79h 48′ 59” + 00h 08′ 50” – –

6 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 79h 50′ 20” + 00h 10′ 11” – –

7 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 79h 51′ 31” + 00h 11′ 22” – –

8 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 79h 52′ 55” + 00h 12′ 46” – –

9 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 79h 53′ 57” + 00h 13′ 48” – –

10 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 79h 56′ 34” + 00h 16′ 25” – –

11 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 79h 58′ 51” + 00h 18′ 42” – –

12 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 80h 03′ 45” + 00h 23′ 36” B : 6” –

13 JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 80h 12′ 16” + 00h 32′ 07” – –

14 LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 80h 16′ 04” + 00h 35′ 55” – –

15 AURÉLIEN PARET PEINTRE 125 AG2R CITROEN TEAM 80h 17′ 30” + 00h 37′ 21” – –

16 WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 80h 27′ 09” + 00h 47′ 00” B : 6” –

17 DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 80h 29′ 42” + 00h 49′ 33” B : 18” –

18 RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION – NIPPO 80h 32′ 35” + 00h 52′ 26” – –

19 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 80h 38′ 18” + 00h 58′ 09” B : 24” –

20 SERGIO LUIS HENAO 191 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 80h 38′ 35” + 00h 58′ 26” – –

17.11 Mark Cavendish si è preso una giornata di riposo dopo le fatiche di ieri: dopodomani sugli Champs-Elyseés l’obiettivo sarà superare le vittorie al Tour di Eddy Merckx.

17.10 Arriva a quasi 21 minuti il gruppo maglia gialla: rimangono due tappe per il secondo Tour consecutivo per Tadej Pogacar.

17.08 Questa la classifica della tappa odierna:

1 MATEJ MOHORIC 165 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 19′ 17” – B : 10” –

2 CHRISTOPHE LAPORTE 95 COFIDIS 04h 20′ 15” + 00h 00′ 58” B : 6” –

3 CASPER PEDERSEN 147 TEAM DSM 04h 20′ 15” + 00h 00′ 58” B : 4” –

4 MIKE TEUNISSEN 17 JUMBO – VISMA 04h 20′ 19” + 00h 01′ 02” – –

5 NILS POLITT 76 BORA – HANSGROHE 04h 20′ 25” + 00h 01′ 08” – –

6 EDWARD THEUNS 48 TREK – SEGAFREDO 04h 20′ 25” + 00h 01′ 08” – –

7 MICHAEL VALGREN HUNDAHL 115 EF EDUCATION – NIPPO 04h 20′ 25” + 00h 01′ 08” – –

8 GEORG ZIMMERMANN 218 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04h 20′ 25” + 00h 01′ 08” – –

9 ANTHONY TURGIS 208 TOTALENERGIES 04h 20′ 27” + 00h 01′ 10” – –

10 JASPER STUYVEN 47 TREK – SEGAFREDO 04h 20′ 27” + 00h 01′ 10” – –

11 JULIEN BERNARD 42 TREK – SEGAFREDO 04h 21′ 54” + 00h 02′ 37” – –

12 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 198 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 21′ 54” + 00h 02′ 37” – –

13 DAVIDE BALLERINI 53 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 21′ 54” + 00h 02′ 37” – –

14 SILVAN DILLIER 102 ALPECIN – FENIX 04h 21′ 54” + 00h 02′ 37” – –

15 JONAS RUTSCH 118 EF EDUCATION – NIPPO 04h 21′ 54” + 00h 02′ 37” – –

16 ELIE GESBERT 134 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 21′ 54” + 00h 02′ 37” – –

17 BRENT VAN MOER 158 LOTTO SOUDAL 04h 21′ 54” + 00h 02′ 37” – –

18 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 187 ASTANA – PREMIER TECH 04h 22′ 00” + 00h 02′ 43” – –

19 FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 04h 22′ 14” + 00h 02′ 57” – –

20 SIMON CLARKE 195 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04h 29′ 22” + 00h 10′ 05” – –

17.06 Due chilometri al traguardo per il gruppo con la UAE-Emirates a controllare la situazione.

17.04 Molto risentito nelle dichiarazioni Mohoric: “La polizia ci ha trattato come dei criminali, siamo super controllati”.

17.03 Davvero un peccato per Davide Ballerini che aveva centrato la fuga giusta, ma non è riuscito a trovare l’attimo giusto per partire, spendendo troppe energie sin dai 40 chilometri dall’arrivo.

17.01 L’errore degli inseguitori è stato quello di lasciare andare Matej Mohoric e di controllare esclusivamente gli attacchi di Nils Politt: lo sloveno è stato sottovalutato e ha portato a casa un altro colpo di mano.

17.00 Ci attendevamo una tappa noiosa e invece il finale è stato particolarmente scoppiettante grazie a diversi movimenti che hanno portato all’arrivo in solitaria di Mohoric.

16.59 Giunge al traguardo anche Simon Clarke che ha ceduto al primo attacco di Politt.

16.57 Domani ci sarà la cronometro: da definire solo la questione del podio tra Vingegaard e Carapaz e la lotta alla quarta posizione.

16.56 Se la sta prendendo con calma il gruppo che è ancora a 10 chilometri dalla conclusione.

16.55 Si tratta della quinta vittoria slovena in questa Grande Boucle, la terza consecutiva dopo il bis di Pogacar.

16.54 La miglior reazione possibile doveva arrivare dalla strada: davvero bravissimo Mohoric a regalare questa gioia alla sua squadra.

16.53 Eloquente il gesto di Mohoric dopo l’arrivo: “Zitti!” dopo il blitz della gendarmerie dell’altro giorno nell’albergo della Bahrain Victorious.

16.52 Mohoric vince quindi la seconda tappa in questo Tour, l’undicesima di sempre per la Slovenia.

16.51 Arriva anche Ballerini: il canturino oggi aveva una chance, ma ha gestito male la situazione.

16.50 Seconda posizione per Laporte che ha raggiunto e sorpassato Pedersen, terzo.

16.49 VINCE UN SUPER MATEJ MOHORIC! CHE COLPACCIO!

16.48 ULTIMO CHILOMETRO PER MOHORIC! SI PUO’ GODERE IL FINALE LO SLOVENO CHE GIA’ SORRIDE!

16.47 Nessuno va a prendere il danese del Team DSM che dovrebbe guadagnarsi la seconda posizione.

16.46 Casper Pedersen prova ad involarsi per prendersi la piazza d’onore.

16.45 Dietro ormai è saltato ogni tipo di accordo: tutti cercano di accelerare, ma rallentano immediatamente dopo.

16.44 ULTIMI TRE CHILOMTERI!

16.42 UN MINUTO DI VANTAGGIO PER MOHORIC! NON SI PRENDE LO SLOVENO!

16.41 Allunga Valgren da dietro insieme a Laporte.

16.40 Sarebbe un bis anche per lo sloveno che ha vinto in questo Tour de France la tappa di Le Creusot.

16.39 Niente da fare: altra accelerazione decisa che poi si spegne dopo circa 200 metri.

16.38 ANCORA POLITT CI RIPROVA!

16.37 10 CHILOMETRI AL TERMINE! Rimane costante il vantaggio di Mohoric intorno ai 45 secondi.

16.35 Le accelerazioni di Politt sono costate caro a Bonnamour che ha speso troppo in precedenza.

16.34 Sta facendo una cronometro individuale Matej Mohoric: è un grande passista lo sloveno e oggi lo sta confermando.

16.32 Sembra crederci solo Politt dietro. Tutto va a vantaggio di Mohoric: si tratta di accelerazioni di 200/300 metri che poi si spengono in rallentamenti che permettono allo sloveno di guadagnare ulteriormente.

16.30 Non molla Nils Politt che continua a dannarsi per provare a recuperare qualcosa su Mohoric.

16.28 Tratto di strada favorevole per Mohoric che sta spingendo a tutta per incrementare il vantaggio. Sembrano non averne dietro per rintuzzare sul corridore della Bahrain Victorious.

16.27 40 secondi di ritardo degli inseguitori su Mohoric: sempre più difficile andare a prendere lo sloveno.

16.26 Lucidissimo Matej Mohoric che ha saltato uno spartitraffico per tagliare la strada. Non fa altrettanto il gruppo degli inseguitori: solo con questa “furbata”, il campione sloveno ha rosicchiato cinque secondi.

16.25 Completamente alla deriva il gruppo maglia gialla, ad oltre un quarto d’ora.

16.24 Niente da fare neanche per Laporte che è stato ripreso dal drappello degli inseguitori.

16.23 Mohoric adesso ha un vantaggio di 15 secondi su Laporte e di 26 secondi sul gruppetto di otto unità all’inseguimento.

16.21 Anche Mike Teunissen prova a riportarsi su Mohoric!

16.20 Solo Laporte si è gettato all’inseguimento del campione sloveno che sta spingendo un rapporto lunghissimo.

16.19 Grande accelerazione di Mohoric! Lo sloveno prova a fare il vuoto!

16.18 SI ARRENDE DAVIDE BALLERINI! Niente da fare per il corridore della Deceunick Quick-Step che ha provato a rientrare, ma ha speso troppo in precedenza. Salta quindi l’azione del canturino.

16.16 Questi i dodici al comando:

TEUNISSEN Mike 3:13:54

STUYVEN Jasper

THEUNS Edward

POLITT Nils

LAPORTE Christophe

VALGREN Michael

RUTSCH Jonas

PEDERSEN Casper

MOHORIČ Matej

TURGIS Anthony

ZIMMERMANN Georg

BONNAMOUR Franck

16.14 Intorno ai 20 secondi il ritardo del gruppetto di Ballerini nei confronti della testa della corsa.

16.13 Rallentamento davanti: solo Politt sembrerebbe avere le energie necessarie per proseguire questa azione.

16.12 Scatenato Politt! Accelera il tedesco che si è portato cinque o sei uomini dietro. Ballerini sembra essere tagliato fuori.

16.11 Ripreso anche Laporte, adesso è il turno di Nils Politt!

16.10 TENTA L’ATTACCO CHRISTOPHE LAPORTE! Prova a chiudere Valgren su di lui.

16.09 Scatti e controscatti che stanno portando una certa stanchezza nei fuggitivi. Davvero difficile essere brillanti dopo tutte queste fatiche.

16.07 Prova ad anticipare ora Mohoric! Ma adesso si ricompattano i venti attaccanti!

16.06 Rilancia l’azione Bonnamour! Grandissima condizione per il francese della B&B Hotels.

16.05 Terzetto adesso davanti: Gesbert, Bonnamour e Rutsch. Da dietro Bernard si sta sacrificando per il compagno di squadra Stuyven.

16.04 Strappo al 3/4% con Davide Ballerini che sta facendo una grande progressione indietro: sembra essere in difficoltà Mohoric insieme a Izagirre. All’azzurro è andato dietro anche Mike Teunissen.

16.02 Adesso è Jonas Rutsch a tentare la fortuna, gli risponde Bonnamour.

16.01 C’è tantissimo movimento tra i fuggitivi: nessuno sottovaluta i movimenti degli altri, sanno tutti che un attacco ben congeniato potrebbe andare in porto.

15.59 Walscheid prova a partire in contropiede e a sorprendere i suoi compagni d’avventura.

15.58 Riesce a rientrare Laporte: grande condizione per Davide Ballerini che sta tirando tantissimo, ma anche spendendo diverse energie.

15.57 Insieme a Ballerini e Gesbert ci sono Valgren e Stuyven. Da dietro stanno facendo fatica a chiudere questo gap.

15.55 BALLERINI RIENTRA SU GESBERT! Il francese dell’Arkea Samsic aveva tentato l’attacco, la “Trivella di Cantù” è rientrata sotto con una menata che indica la bontà della sua condizione di forma.

15.54 Rintuzzato questo tentativo: ottimo il lavoro di Gesbert e Laporte.

15.52 Ci prova Jasper Stuyven! Dietro lo seguono Dillier e Van Moer.

15.50 45 chilometri alla conclusione e tra i battistrada qualcuno sta provando a sganciarsi.

15.48 La Trek-Segafredo è in superiorità numerica in fuga: tre uomini, fra cui Jasper Stuyven, vincitore della Milano-Sanremo, che potrebbe tentare un colpo di mano.

15.46 Ora nel gruppo si è messa davanti la UAE-Emirates che rende stabile il distacco intorno ai 10’30”.

15.43 Sarebbe ottima la prima vittoria italiana di questo Tour de France: Davide Ballerini ha discrete chance quest’oggi.

15.40 Scollina oltre i dieci minuti il vantaggio dei venti attaccanti.

15.38 Fra i battistrada potrebbe tentare il bis Nils Politt che in questo Tour de France ha già conquistato la tappa di Nimes.

15.35 44 km/h la media oraria del gruppo nella terza ora, 5 km/h in meno rispetto alla seconda ora nella quale il plotone teneva sotto controllo la fuga.

15.33 60 chilometri al termine: rimane intatta la situazione in corsa.

15.31 Nove minuti il ritardo del gruppo che arriverà abbondantemente dopo rispetto ai fuggitivi: giornata di stacco meritata per il plotone, anche se lo spettacolo sicuramente non ne beneficia.

15.28 Menzioniamo nuovamente i nomi di coloro che si giocheranno il successo in questa terzultima tappa: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julien Bernard, Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren, Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Ion Izagirre (Astana), Simon Clarke, Max Walscheid (Qhubeka-NextHash), Anthony Turgis (TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B-KTM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) e Matej Mohoric (Bahrain Victorious).

15.25 Questa la velocità media in poco meno di tre ore di corsa: 48.530 km/h.

15.23 Addirittura sette i minuti di vantaggio della testa della corsa nei confronti del gruppo che procede a ritmi a dir poco blandi.

15.20 Anche Rafal Majka accusa qualche problema fisico: il polacco della UAE-Emirates è finito per terra in precedenza.

15.18 Coinvolto in un’altra caduta Sonny Colbrelli: per lui problemi al ginocchio. Chiamato in soccorso il medico di corsa.

15.15 A questo punto la curiosità sarà nel vedere se qualcuno tenterà e riuscirà in un colpo di mano oppure la vittoria si deciderà in volata.

15.13 Atmosfera davvero distesa nel gruppo: si pedala a velocità decisamente lenta, i corridori si parlano e il clima è tranquillo e sereno. Ormai la tempesta è passata in questo Tour de France.

15.11 Addirittura adesso il vantaggio dei fuggitivi è salito a 3’30”: niente da fare per i velocisti, Mark Cavendish proverà a superare Eddy Merckx nell’ultima tappa degli Champs-Elysées.

15.08 Ricordiamo quindi i venti corridori che si giocheranno il successo in questa 19° tappa: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julien Bernard, Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren, Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Ion Izagirre (Astana), Simon Clarke, Max Walscheid (Qhubeka-NextHash), Anthony Turgis (TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B-KTM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) e Matej Mohoric (Bahrain Victorious).

15.06 Sembra mollare adesso il gruppo che non ne ha più ed è decisamente stanco dopo le fatiche dei giorni scorsi. Gli attaccanti assai probabilmente si giocheranno la vittoria.

15.04 Si tratta di corridori piuttosto validi fra questi venti, fra cui tanti passisti e velocisti preparati come il nostro Davide Ballerini.

15.02 Qualcosa stanno guadagnando in testa: 1’50” il vantaggio, chissà che questa fuga non possa sconvolgere qualche scenario…

14.58 Ci troviamo a 88 chilometri dal traguardo. Ricordiamo che non sono presenti difficoltà altimetriche da qui fino all’arrivo.

14.56 Sale a 1’15” il vantaggio dei 20 uomini in testa alla corsa!

14.53 Non vi è collaborazione in testa al gruppo maglia gialla, il che favorisce questa maxi fuga al comando della tappa odierna.

14.50 94 km all’arrivo e 55″ di vantaggio per i battistrada.

14.47 Abbiamo dunque al comando 20 uomini: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julien Bernard, Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren, Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Ion Izagirre (Astana), Simon Clarke, Max Walscheid (Qhubeka-NextHash), Anthony Turgis (TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B-KTM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) e Matej Mohoric (Bahrain Victorious).

14.44 Si ricompattano i due grumi dei fuggitivi e dei contrattaccanti.

14.41 Infine il gruppo maglia gialla ha un ritardo dai battistrada di 1’10”.

14.38 A 37″ ci sono Nils Politt (Bora-hansgrohe), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren (EF), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Ion Izagirre (Astana), Max Walscheid (Qhubeka-NextHash) e Anthony Turgis (TotalEnergies).

14.36 La testa della corsa è formata da Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

14.34 Ricordiamo la situazione in corsa.

14.31 Tra i contrattaccanti si sono rialzati Valverde, Arcas, Garcia Cortina, Fraile, Gruzdev e Van Avermaet.

14.28 Crolla veloce il vantaggio dei sei battistrada. A 120 km dalla fine hanno soltanto 1’45” di vantaggio sul gruppo che si sta riportando sui contrattaccanti.

14.25 Non c’è accordo tra i contrattaccanti. Questo gruppetto rischia di spezzarsi.

14.22 Ineos Grenadiers in testa al gruppo maglia gialla. I contrattaccanti non riescono a prendere il largo.

14.20 Il vantaggio dei contrattaccanti rispetto al gruppo maglia gialla è di 45″.

14.18 Ricordiamo che la testa della corsa è formata da Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

14.15 Questi ultimi devono ancora recuperare 2’20” sui sei battistrada.

14.12 Oltre a Nils Politt (Bora-hansgrohe) ed Edward Theuns (Trek-Segafredo), provano ad attaccare Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jasper Stuvyen, Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini (DQS), Jorge Arcas, Ivan García Cortina, Alejandro Valverde (Movistar), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis), Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), Michael Valgren (EF), Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën), Elie Gesbert (Arkea-Samsic), Casper Pedersen (DSM), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Omar Fraile, Dimitri Gruzdev, Ion Izagirre (Astana), Max Walscheid (Qhubeka-NextHash), Anthony Turgis (TotalEnergies).

14.09 Vengono seguiti da un’altra ventina di corridori!

14.07 Intanto provano ad evadere Nils Politt (Bora-hansgrohe) ed Edward Theuns (Trek-Segafredo).

14.04 3’15” di vantaggio per i sei battistrada.

14.01 Prosegue la bagarre in testa al gruppo maglia gialla! Molto attivo anche Nairo Quintana (Arkea-Samsic).

13.58 Ci prova dunque il lettone Toms Skujins (Trek-Segafredo).

13.55 Nulla da fare per questi contrattaccanti!

13.52 Si tratta di Cyril Barthe (B&B Hotels), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Jelle Wallays (Cofidis), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) e Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix).

13.49 Alcuni uomini provano ad evadere dal gruppo maglia gialla!

13.46 La volata al traguardo volante del gruppo maglia gialla è stata vinta da Michael Matthews, che si prende i 9 punti del settimo posto, davanti a Sonny Colbrelli, Lukas Mezgec e Mark Cavendish.

13.43 Ricordiamo che ci sono all’attacco Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

13.40 Al traguardo volante di Saint-Sever (km 54) transita per primo Georg Zimmermann davanti a Franck Bonnamour.

13.37 Jesus Herrada (Cofidis) alla vettura del medico di corsa.

13.34 Il vantaggio dei fuggitivi torna a salire a 4’05”.

13.31 Mas si è appena riportato sul gruppo della maglia gialla. Scollinata la prima ora di corsa, volata via a 47.8 km/h.

13.29 Tra gli attardati c’è Enric Mas (Movistar), il sesto della classifica generale a 10’11” da Pogacar.

13.26 A causa del capitombolo di qualche minuto fa, il margine di Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) è tornato leggermente a salire: 3’46”.

13.24 Piccolo incidente diplomatico tra Tadej Pogaar, Richard Carapaz e l’Alpecin-Fenix. I due corridori di classifica sono andati in testa al gruppo a chiedere di rallentare, ma l’uomo della squadra belga ha fatto presente che il suo compito è quello di tenere sotto controllo la fuga.

13.22 Spruzzata di ghiaccio sul costato di Sonny Colbrelli, che si rimette in fila per rientrare in gruppo.

13.21 Tanti gli uomini coinvolti, ma fortunatamente nessuno sembra essersi fatto male.

13.19 Il nome più in vista tra quelli coinvolti è quello di Guillaume Martin, ottavo in classifica generale. Anche Sonny Colbrelli fermo.

13.18 Attenzione, altra caduta in mezzo al gruppo! Ciclisti con i piedi a terra!

13.15 Il vantaggio di Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) ora è sceso sotto i quattro minuti. 3’40”, per essere precisi.

13.12 Ancora Alpecin-Fenix a tirare in favore di Philipsen. La squadra belga vuole regalare un’altra opportunità al suo giovane velocista, ma battere un Cavendish in queste condizioni fisiche sembra un’impresa.

13.09 Primo leggero calo del vantaggio degli attaccanti, ora a 4’05”.

13.07 Percorsi i primi 30 chilometri di corsa. Medie abbastanza alte nonostante la caduta di inizio giornata.

13.05 Intanto le telecamere indugiano su Andre Greipel (Israel Start-Up Nation). Per il ‘gorilla’ oggi è il suo trentanovesimo compleanno.

13.02 In testa c’è l’Alpecin-Fenix di Jasper Philipsen, che sta iniziando a fare un po’ di ritmo. Il vantaggio di Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) si è infatti stabilizzato.

13.00 Continua a crescere il vantaggio dei sei in fuga, che tocca adesso i 4’20”.

12.58 Anche Sergio Henao deve rivolgersi alla macchina medica: problema alla spalla sinistra.

12.56 Sulla Cote de Bareille il primo a transitare sul GPO è stato Jonas Rutsh.

12.53 In precedenza abbiamo visto David Gaudu andare verso l’ammiraglia per potersi far medicare le dita, evidentemente contuse dopo la caduta di inizio giornata.

12.50 Il gruppo continua ad andare a velocità di crociera per permettere a tutti di rientrare. E nel mentre, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) vedono il loro vantaggio salire sensibilmente, ora di tre minuti e mezzo.

12.47 Intanto il gruppo maglia gialla ha sensibilmente rallentato permettendo ai corridori coinvolti nella caduta di rientrare. E ai fuggitivi di mettere margine: scollinati i due minuti di vantaggio.

12.45 Tornando al comportamento di Pogacar, è IMPRESSIONANTE il carisma dello sloveno, che si è comportato da vero leader. Non solo tecnico, ma anche emotivo del gruppo.

12.43 Iniziata la Cote de Bareille, 1900 metri al 5,3%. Questa è l’unica asperità di giornata, GPM di quarta categoria.

12.41 Intanto i fuggitivi sono sei: Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious).

12.40 Tra gli attardati c’è anche Mattia Cattaneo, rimasto coinvolto nella caduta.

12.37 Continuano gli attacchi, ma ad un certo punto Tadej Pogacar non ne può più! La maglia gialla chiude su Skujins e Kwiatkowski intimandogli di rallentare per far rientrare i corridori coinvolti nella caduta. Si è mosso in prima persona anche Richard Carapaz.

12.35 Nonostante buona parte del gruppo sia attardata, alcuni corridori hanno tentato la fuga rendendo a coloro che sono dietro la vita molto difficile già dopo sei chilometri. Non proprio un comportamento irreprensibile.

12.34 Caduta su un tratto in salita, un uomo della Lotto-Soudal, per la precisione Brent Van Moer, ha messo le ruote sull’erba ed è scivolato in testa al gruppo. Fortunatamente sembra che nessuno abbia avuto brutte conseguenze, anche perché è avvenuta in un tratto in salita. Tra i coinvolti anche Sergio Henao, Benoit Cosnefroy e Geraint Thomas, bersagliato dalla sfortuna in questo Tour.

12.32 Attenzione, subito una caduta!! Konrad finisce a terra!

12.31 Subito ritmo sostenuto in avvio, con un uomo della Lotto subito a spungere.

12.30 PARTE LA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021!

12.26 Con le due mancate partenze di oggi, i ritiri complessivi del Tour salgono a 42. Il gruppo è ora comprensivo di 142 unità.

12.24 La frazione di oggi è sulla carta per i velocisti, ma i primi 50 chilometri sono abbastanza frastagliati e potrebbero favorire gli eventuali fuggitivi.

12.22 Intanto si registrano due importanti ritiri, quelli di Miguel Angel Lopez (Movistar) e di Michael Woods (Israel Start-Up Nation), due che ad inizio Tour dovevano essere protagonisti.

12.20 Il gruppo è partito alla volta del chilometro 0. 4,4 chilometri prima della partenza ufficiale della diciannovesima tappa.

12.19 Il video dell’immagine meravigliosa tra Cavendish e Merckx:

12.15 Siamo pronti alla partenza da Mourenx, dove ci viene regalata un’immagine meravigliosa: l’abbraccio di Eddy Merckx a Mark Cavendish, che oggi sta praticamente oscurando anche Tadej Pogacar, il dominatore del Tour.

12.12 A tentare di mettergli i bastoni tra le ruote saranno Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Michael Matthews (Team BikeExchange) e il nostro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious). Ma Cavendish è in condizione strepitosa, e soprattutto ha dalla sua una Deceuninck-Quick Step che non ha sbagliato un colpo fino ad ora.

12.09 Tutti gli occhi saranno su Mark Cavendish: Cannonball ha la concreta opportunità di fare pokerissimo in questo Tour, il che significherebbe diventare il ciclista più vincente della storia della Grande Boucle superando Eddy Merckx.

12.04 Una sorta di ‘frazione-cuscinetto’ tra le grandi montagne e la cronometro di domani che definirà la classifica generale, oramai ampiamente vinta da Tadej Pogacar. Ma è una giornata da seguire ugualmente con molta attenzione.

12.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2021, la Mourenx-Libourne di 207 chilometri.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2021. Finite le montagne, quest’oggi tornano in scena i velocisti per la loro penultima chance prima dell’ambita volata sugli Champs-Elysèes di Parigi. Difatti, la Mourenx-Libourne, di 207 chilometri, presenta un solo GPM poco dopo la partenza, e un lunghissimo avvicinamento al traguardo senza alcun tipo di insidia altimetrica, per un più che probabile sprint di gruppo.

Partenza in discesa per questa terzultima frazione, con cinque chilometri in picchiata fino a Maslacq, che fungerà da trampolino di lancio verso la Cote de Bareille (km 12), con i suoi 1900 metri al 5,3%. Questa ascesa di quarta categoria è l’unico GPM previsto quest’oggi, e potrebbe favorire la fuga di giornata.

Gi sprinter andranno sicuramente a caccia di punti al traguardo volante di Saint-Sever, posizionato a soli 54,1 chilometri dalla partenza. Da lì in poi ci si lancerà verso Libourne, per un lungo avvicinamento all’arrivo che presenta soltanto qualche saliscendi. Il che non dovrebbe creare problemi per le squadre dei velocisti. Gli ultimi 8 chilometri sono totalmente pianeggianti.

Parlando dei velocisti, ovviamente Mark Cavendish ha tutte le carte in regola per versare una cinquina da manuale, superare il record assoluto di Eddy Merckx, e assicurarsi in maniera pressoché definitiva la maglia di leader della classifica a punti. Inoltre l’ex campione del mondo ha dalla sua una Deceuninck-Quick Step che finora non ha sbagliato praticamente nulla, riuscendo a piazzare anche l’ultimo uomo del britannico, ossia Michael Morkov.

Nella cerchia ristretta dei velocisti rimasti in gruppo, sicuramente il rivale numero uno di Cavendish sarà Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ma anche Michael Matthews (Team BikeExchange), apparso molto brillante nella tappa di ieri. L’Italia invece, punterà tutto sul campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), anche se non sarà così facile.

Da non sottovalutare poi Christophe Laporte (Cofidis), gli iberici Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), Ivan Garcia Cortina (Movistar), se non Cees Bol (Team DSM), André Greipel (Israel Start-Up Nation) e l’ex campione del mondo Mads Pedersen (Trek-Segafredo). In ultima battuta, la Jumbo-Visma potrebbe puntare o su Wout Van Aert o su Mike Teunissen.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2021 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

