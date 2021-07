Tour de France, startlist cronometro 17 luglio: orari, pettorali di partenza, tv

Sabato 17 luglio andrà in scena la 20ma tappa del Tour de France 2021. Si tratta della seconda e ultima cronometro di questa edizione della Grande Boucle, quella che disegnerà definitivamente la classifica generale della corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Lo sloveno Tadej Pogacar ha già conquistato la maglia gialla visto l’enorme vantaggio sugli immediatori inseguitori in graduatoria e cercherà comunque di vincere questa prova contro il tempo, come era già riuscito a fare in occasione della prima sfida contro le lancette.

Il danese Jonas Vingegaard e l’ecuadoriano Richard Carapaz sono a oltre cinque minuti di distacco dal leader, ma sono separati tra loro da appena sei secondi e dunque si sfideranno strenuamente per il secondo gradino del podio. Sulla carta il nordico è favorito nei confronti del sudamericano, ma le fatiche potrebbero emergere dopo tre settimane estremamente dure. Il resto della top-10 appare delineato, non dovrebbero esserci grossi scossoni. I ciclisti dovranno cimentarsi su un percorso completamente pianeggiante di 30,8 km da Libourne a Saint-Emilion.

Tadej Pogacar scatterà alle ore 17.19, due minuti prima toccherà a Jonas Vingegaard, alle 17.15 spazio a Richard Carapaz. Di seguito la startlist della cronometro del Tour de France 2021 (sabato 17 luglio), tutti i pettorali di partenza e gli orari di partenza dei ciclisti. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2, in diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay oltre che su DAZN, Discovery+, Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 17 LUGLIO:

13.05 Partenza primo corridore

17.55 (circa) Arrivo ultimo corridore

STARTLIST CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2021: ORARI DI PARTENZA

1 13:05:00 56 TIM DECLERCQ DECEUNINCK – QUICK – STEP

2 13:06:30 143 CEES BOL TEAM DSM

3 13:08:00 55 MARK CAVENDISH DECEUNINCK – QUICK – STEP

4 13:09:30 58 MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK – QUICK – STEP

5 13:11:00 45 MADS PEDERSEN TREK – SEGAFREDO

6 13:12:30 35 RETO HOLLENSTEIN ISRAEL START-UP NATION

7 13:14:00 57 DRIES DEVENYNS DECEUNINCK – QUICK – STEP

8 13:15:30 38 RICK ZABEL ISRAEL START-UP NATION

9 13:17:00 31 CHRIS FROOME ISRAEL START-UP NATION

10 13:18:30 98 JELLE WALLAYS COFIDIS

11 13:20:00 203 JÉRÉMY CABOT TOTALENERGIES

12 13:21:30 193 SEAN BENNETT TEAM QHUBEKA NEXTHASH

13 13:23:00 207 JULIEN SIMON TOTALENERGIES

14 13:24:30 145 NILS EEKHOFF TEAM DSM

15 13:26:00 146 JORIS NIEUWENHUIS TEAM DSM

16 13:27:30 164 MARCO HALLER BAHRAIN VICTORIOUS

17 13:29:00 34 ANDRÉ GREIPEL ISRAEL START-UP NATION

18 13:30:30 192 CARLOS BARBERO TEAM QHUBEKA NEXTHASH

19 13:32:00 33 OMER GOLDSTEIN ISRAEL START-UP NATION

20 13:33:30 198 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID TEAM QHUBEKA NEXTHASH

21 13:35:00 195 SIMON CLARKE TEAM QHUBEKA NEXTHASH

22 13:36:30 216 DANNY VAN POPPEL INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

23 13:38:00 215 BOY VAN POPPEL INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

24 13:39:30 75 DANIEL OSS BORA – HANSGROHE

25 13:41:00 78 IDE SCHELLING BORA – HANSGROHE

26 13:42:30 77 LUKAS PÖSTLBERGER BORA – HANSGROHE

27 13:44:00 108 PETR VAKOČ ALPECIN – FENIX

28 13:45:30 2 MIKKEL BJERG UAE TEAM EMIRATES

29 13:47:00 6 VEGARD STAKE LAENGEN UAE TEAM EMIRATES

30 13:48:30 185 DMITRIY GRUZDEV ASTANA – PREMIER TECH

31 13:50:00 176 CHRISTOPHER JUUL JENSEN TEAM BIKEEXCHANGE

32 13:51:30 147 CASPER PEDERSEN TEAM DSM

33 13:53:00 105 JASPER PHILIPSEN ALPECIN – FENIX

34 13:54:30 112 STEFAN BISSEGGER EF EDUCATION – NIPPO

35 13:56:00 53 DAVIDE BALLERINI DECEUNINCK – QUICK – STEP

36 13:57:30 107 KRISTIAN SBARAGLI ALPECIN – FENIX

37 13:59:00 32 GUILLAUME BOIVIN ISRAEL START-UP NATION

38 14:00:30 48 EDWARD THEUNS TREK – SEGAFREDO

39 14:02:00 121 BENOIT COSNEFROY AG2R CITROEN TEAM

40 14:03:30 173 LUKE DURBRIDGE TEAM BIKEEXCHANGE

41 14:05:00 177 LUKA MEZGEC TEAM BIKEEXCHANGE

42 14:06:30 154 PHILIPPE GILBERT LOTTO SOUDAL

43 14:08:00 168 FRED WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS

44 14:09:30 106 JONAS RICKAERT ALPECIN – FENIX

45 14:11:00 68 CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM

46 14:12:30 5 MARC HIRSCHI UAE TEAM EMIRATES

47 14:14:00 128 GREG VAN AVERMAET AG2R CITROEN TEAM

48 14:15:30 64 IVAN GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM

49 14:17:00 224 MAXIME CHEVALIER B&B HOTELS P/B KTM

50 14:18:30 95 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS

51 14:20:00 97 PIERRE LUC PERICHON COFIDIS

52 14:21:30 138 CONNOR SWIFT TEAM ARKEA – SAMSIC

53 14:23:00 62 JORGE ARCAS MOVISTAR TEAM

54 14:24:30 96 ANTHONY PEREZ COFIDIS

55 14:26:00 222 CYRIL BARTHE B&B HOTELS P/B KTM

56 14:27:30 82 BRUNO ARMIRAIL GROUPAMA – FDJ

57 14:29:00 156 HARRISON SWEENY LOTTO SOUDAL

58 14:31:00 153 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL

59 14:33:00 92 RUBEN FERNANDEZ COFIDIS

60 14:35:00 94 JESUS HERRADA COFIDIS

61 14:37:00 225 CYRIL GAUTIER B&B HOTELS P/B KTM

62 14:39:00 171 MICHAEL MATTHEWS TEAM BIKEEXCHANGE

63 14:41:00 218 GEORG ZIMMERMANN INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

64 14:43:00 205 FABIEN DOUBEY TOTALENERGIES

65 14:45:00 3 RUI COSTA UAE TEAM EMIRATES

66 14:47:00 122 DORIAN GODON AG2R CITROEN TEAM

67 14:49:00 17 MIKE TEUNISSEN JUMBO – VISMA

68 14:51:00 182 ALEX ARANBURU DEBA ASTANA – PREMIER TECH

69 14:53:00 204 VICTOR DE LA PARTE TOTALENERGIES

70 14:55:00 8 BRANDON MCNULTY UAE TEAM EMIRATES

71 14:57:00 46 TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO

72 14:59:00 123 OLIVER NAESEN AG2R CITROEN TEAM

73 15:01:00 63 IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM

74 15:03:00 52 KASPER ASGREEN DECEUNINCK – QUICK – STEP

75 15:05:00 25 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS

76 15:07:00 208 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES

77 15:09:00 186 HUGO HOULE ASTANA – PREMIER TECH

78 15:11:00 158 BRENT VAN MOER LOTTO SOUDAL

79 15:13:00 214 LORENZO ROTA INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

80 15:15:00 134 ELIE GESBERT TEAM ARKEA – SAMSIC

81 15:17:00 24 TAO GEOGHEGAN HART INEOS GRENADIERS

82 15:19:00 93 SIMON GESCHKE COFIDIS

83 15:21:00 127 MICHAEL SCHÄR AG2R CITROEN TEAM

84 15:23:00 102 SILVAN DILLIER ALPECIN – FENIX

85 15:25:00 116 MAGNUS CORT NIELSEN EF EDUCATION – NIPPO

86 15:27:00 184 OMAR FRAILE ASTANA – PREMIER TECH

87 15:29:00 28 DYLAN VAN BAARLE INEOS GRENADIERS

88 15:31:00 118 JONAS RUTSCH EF EDUCATION – NIPPO

89 15:33:00 86 STEFAN KÜNG GROUPAMA – FDJ

90 15:35:00 163 SONNY COLBRELLI BAHRAIN VICTORIOUS

91 15:37:00 115 MICHAEL VALGREN HUNDAHL EF EDUCATION – NIPPO

92 15:39:00 76 NILS POLITT BORA – HANSGROHE

93 15:41:00 228 PIERRE ROLLAND B&B HOTELS P/B KTM

94 15:43:00 212 JAN BAKELANTS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

95 15:45:00 201 PIERRE LATOUR TOTALENERGIES

96 15:47:00 206 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN TOTALENERGIES

97 15:49:00 4 DAVIDE FORMOLO UAE TEAM EMIRATES

98 15:51:00 117 NEILSON POWLESS EF EDUCATION – NIPPO

99 15:53:00 144 MARK DONOVAN TEAM DSM

100 15:55:00 87 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ

101 15:57:00 21 GERAINT THOMAS INEOS GRENADIERS

102 15:59:00 47 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO

103 16:01:00 36 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION

104 16:03:00 26 RICHIE PORTE INEOS GRENADIERS

105 16:05:00 181 JAKOB FUGLSANG ASTANA – PREMIER TECH

106 16:07:00 42 JULIEN BERNARD TREK – SEGAFREDO

107 16:09:00 227 QUENTIN PACHER B&B HOTELS P/B KTM

108 16:11:00 7 RAFAL MAJKA UAE TEAM EMIRATES

109 16:13:00 15 SEPP KUSS JUMBO – VISMA

110 16:15:00 43 KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO

111 16:17:00 72 EMANUEL BUCHMANN BORA – HANSGROHE

112 16:19:00 165 MATEJ MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS

113 16:21:00 104 XANDRO MEURISSE ALPECIN – FENIX

114 16:23:00 51 JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP

115 16:25:00 136 NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC

116 16:27:00 74 PATRICK KONRAD BORA – HANSGROHE

117 16:29:00 187 ION IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA – PREMIER TECH

118 16:31:00 23 JONATHAN CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS

119 16:33:00 67 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM

120 16:35:00 114 SERGIO ANDRES HIGUITA EF EDUCATION – NIPPO

121 16:37:00 223 FRANCK BONNAMOUR B&B HOTELS P/B KTM

122 16:39:00 44 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO

123 16:41:00 191 SERGIO LUIS HENAO TEAM QHUBEKA NEXTHASH

124 16:43:00 12 WOUT VAN AERT JUMBO – VISMA

125 16:45:00 113 RUBEN GUERREIRO EF EDUCATION – NIPPO

126 16:47:00 167 DYLAN TEUNS BAHRAIN VICTORIOUS

127 16:49:00 166 WOUTER POELS BAHRAIN VICTORIOUS

128 16:51:00 125 AURÉLIEN PARET PEINTRE AG2R CITROEN TEAM

129 16:53:00 211 LOUIS MEINTJES INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

130 16:55:00 172 JHOAN ESTEBAN CHAVES TEAM BIKEEXCHANGE

131 16:57:00 54 MATTIA CATTANEO DECEUNINCK – QUICK – STEP

132 16:59:00 81 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ

133 17:01:00 111 RIGOBERTO URAN EF EDUCATION – NIPPO

134 17:03:00 162 PEIO BILBAO BAHRAIN VICTORIOUS

135 17:05:00 91 GUILLAUME MARTIN COFIDIS

136 17:07:00 188 ALEXEY LUTSENKO ASTANA – PREMIER TECH

137 17:09:00 65 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM

138 17:11:00 73 WILCO KELDERMAN BORA – HANSGROHE

139 17:13:00 124 BEN O’CONNOR AG2R CITROEN TEAM

140 17:15:00 22 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS

141 17:17:00 18 JONAS VINGEGAARD JUMBO – VISMA

142 17:19:00 1 TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES

CRONOMETRO TOUR DE FRANCE 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 dalle ore 14.50.

Diretta streaming su Rai Play (gratis), Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse