LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti, Cavendish per scavalcare Merckx

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2021. Finite le montagne, quest’oggi tornano in scena i velocisti per la loro penultima chance prima dell’ambita volata sugli Champs-Elysèes di Parigi. Difatti, la Mourenx-Libourne, di 207 chilometri, presenta un solo GPM poco dopo la partenza, e un lunghissimo avvicinamento al traguardo senza alcun tipo di insidia altimetrica, per un più che probabile sprint di gruppo.

Partenza in discesa per questa terzultima frazione, con cinque chilometri in picchiata fino a Maslacq, che fungerà da trampolino di lancio verso la Cote de Bareille (km 12), con i suoi 1900 metri al 5,3%. Questa ascesa di quarta categoria è l’unico GPM previsto quest’oggi, e potrebbe favorire la fuga di giornata.

Gi sprinter andranno sicuramente a caccia di punti al traguardo volante di Saint-Sever, posizionato a soli 54,1 chilometri dalla partenza. Da lì in poi ci si lancerà verso Libourne, per un lungo avvicinamento all’arrivo che presenta soltanto qualche saliscendi. Il che non dovrebbe creare problemi per le squadre dei velocisti. Gli ultimi 8 chilometri sono totalmente pianeggianti.

Parlando dei velocisti, ovviamente Mark Cavendish ha tutte le carte in regola per versare una cinquina da manuale, superare il record assoluto di Eddy Merckx, e assicurarsi in maniera pressoché definitiva la maglia di leader della classifica a punti. Inoltre l’ex campione del mondo ha dalla sua una Deceuninck-Quick Step che finora non ha sbagliato praticamente nulla, riuscendo a piazzare anche l’ultimo uomo del britannico, ossia Michael Morkov.

Nella cerchia ristretta dei velocisti rimasti in gruppo, sicuramente il rivale numero uno di Cavendish sarà Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ma anche Michael Matthews (Team BikeExchange), apparso molto brillante nella tappa di ieri. L’Italia invece, punterà tutto sul campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), anche se non sarà così facile.

Da non sottovalutare poi Christophe Laporte (Cofidis), gli iberici Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), Ivan Garcia Cortina (Movistar), se non Cees Bol (Team DSM), André Greipel (Israel Start-Up Nation) e l’ex campione del mondo Mads Pedersen (Trek-Segafredo). In ultima battuta, la Jumbo-Visma potrebbe puntare o su Wout Van Aert o su Mike Teunissen.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2021 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse