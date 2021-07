Giornata di riposo per Tadej Pogacar. Il leader della classifica generale ha tirato il fiato quest’oggi a Libourne, arrivando assieme al gruppo dei migliori ad oltre venti minuti dal vincitore Matej Mohoric. Lo sloveno della UAE Emirates è stato comunque protagonista nei primi chilometri, quando è andato in prima persona a riprendere alcuni contrattaccanti tenendoli a bada per far sì che venissero aspettati alcuni corridori caduti nei primissimi metri di giornata.

Pogacar prova a ricostruire quello che è successo: “In avvio ci sono state delle cadute e non è stato bello iniziare in questo modo. Successivamente abbiamo tenuto a bada il gruppo per un po’, ma dopo il traguardo volante è stato difficile rimettere le cose a posto, abbiamo dunque optato per una tattica conservativa”.

Nella premiazione odierna era presente anche Eddy Merckx, il ‘cannibale’ a cui è stato paragonato negli ultimi giorni per la sua fame di vittorie: “Davvero emozionante. Lui è un eroe del ciclismo, essere assieme a lui sul podio è davvero pazzesco. Se posso considerarmi tale? Non credo proprio, ma il mio obiettivo oggi è quello di poter ispirare tanti bambini ad andare in bicicletta come ho fatto io. Quando vinco e torno a casa vedo tante persone in bicicletta, è davvero bellissimo”. Infine, il padrone del Tour non può esimersi su un pensiero sulla cronometro di domani: “Gara contro il tempo molto veloce e non troppo complicata. Non mi dispiace”.

