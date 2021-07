Alessandro Verre ha letteralmente dominato la prima tappa del Giro della Valle d’Aosta 2021. Il giovane azzurro del Team Colpack si è imposto in solitaria sul traguardo di Pollein e ha rifilato distacchi abissali a tutti i rivali. Solo il neozelandese Rueben Thompson, l’unico a essersi dimostrato al livello di Verre in salita, ha concluso la frazione con meno di un minuto di svantaggio rispetto ad Alessandro.



Per Verre, che era stato protagonista di un grande Giro d’Italia U23 in supporto di Ayuso, questo è il primo successo in una gara UCI tra gli U23. L’azzurro, nella categoria antecedente al professionismo, aveva già vinto alcune gare, ma nessuna di questo livello. E’ bene ricordare, inoltre, che nel 2019, alla sua ultima stagione da juniores, Verre aveva alzato le braccia al cielo in ben sette occasioni.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Verre, al termine della tappa, a InBici: “Non avrei mai immaginato di vincere oggi. E’ stata una tappa durissima, ho dovuto dare veramente tutto per arrivare primo. Sono veramente felicissimo, dato che questa è la mia prima vittoria internazionale tra gli U23. Sono ancora senza parole”.

Foto: Valerio Origo