DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: Ferrari imbarazzante, Sainz e Leclerc eliminati in Q2

15.58 Verstappen ha già migliorato il tempo della pole della settimana scorsa, che era stato di 1’03″841.

15.57 I piloti scendono in pista per l’ultimo tentativo!

15.55 Verstappen sembra inattaccabile. Continua a stupire Norris, che mette in serio pericolo la prima fila di Hamilton! Il pilota della McLaren potrebbe diventare un alleato indiretto dell’olandese della Red Bull.

15.54 La classifica a 5 minuti dal termine delle qualifiche:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:03.720 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.238 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.294 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.329 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.498 6

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.769 5

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.860 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.922 5

9 Lance STROLL Aston Martin+1.700 5

10 George RUSSELL Williams- – 4

15.53 1’03″720! Verstappen in testa con 0.238 su Norris, 0.294 su Hamilton e 0.329 su Bottas!

15.52 Le prime dichiarazioni di Charles Leclerc sono tutte un programma: “Ci aspettavamo di uscire in Q2, non che ci finisse davanti la Williams con le medie…”. Questa è la Ferrari di oggi.

15.50 I tifosi olandesi sono in netta maggioranza.

15.49 Ricordiamo che non sono previste limitazioni per il pubblico: i biglietti sono andati completamente esauriti. E’ commovente.

15.48 INIZIATA LA Q3! Tutti contro Max Verstappen!

15.47 Ora la Q3: 12 minuti per delineare la griglia di partenza.

15.46 Eliminati in Q2, dall’11° al 15° posto, i seguenti piloti: Sainz, Leclerc, Ricciardo, Alonso e Giovinazzi.

15.45 La Ferrari dunque ha reputato che fosse meglio partire in sesta fila con gomme medie piuttosto che in terza o quarta con le soft. Vedremo se a Maranello avranno ragione. Ma l’ennesima umiliazione resta.

15.44 Alonso è stato danneggiato da Vettel nel corso del suo ultimo tentativo. Il tedesco si è scusato, ma rischia 3 posizioni di penalità sulla griglia di partenza…

15.43 La classifica finale della Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:03.927 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.331 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.449 4

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.485 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.488 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.556 5

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.566 4

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.591 4

9 Lance STROLL Aston Martin+0.620 4

10 George RUSSELL Williams+0.626 4

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.632 4

12 Charles LECLERC Ferrari+0.673 4

13 Daniel RICCIARDO McLaren+0.792 4

14 Fernando ALONSO Alpine+0.929 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.156

15.41 FUORI ENTRAMBE LE FERRARI! La frittata è fatta. L’arroganza di voler superare il taglio a tutti i costi con le medie ha prodotto un risultato che si commenta da solo…

15.40 9° Sainz, 10° Leclerc. Non basterà per il monegasco.

15.39 Al momento Sainz sarebbe fuori per 0.010, Leclerc per 0.061.

15.38 La Ferrari scherza col fuoco. Sainz e Leclerc ancora in pista con gomme medie…Devono superarsi.

15.36 La classifica a 4 minuti dal termine della Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.208 2

2 Lando NORRIS McLaren+0.275 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.275 4

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.285 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.293 3

6 Lance STROLL Aston Martin+0.347 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.368 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.428 3

9 George RUSSELL Williams+0.442 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.477 3

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.487 3

12 Charles LECLERC Ferrari+0.538 3

13 Fernando ALONSO Alpine+0.648 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+0.704 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.875 3

15.35 Al momento entrambe le Ferrari sarebbero fuori: 11° Sainz, 12° Leclerc. Lo spagnolo deve recuperare appena 10 millesimi a Tsunoda, che è 10°. Cosa deciderà di fare la Rossa? Forse conviene montare le gomme soft e prendersi almeno la Q3…

15.34 Pazzesco Norris, 2° a 0.275, stesso tempo di Perez, che però ha ottenuto il tempo successivamente rispetto al britannico.

15.33 La Ferrari rischia grosso con le medie: 10° Sainz, 11° Leclerc…

15.32 SEMPRE VERSTAPPEN! 1’04″208! 2° Hamilton a 0.293, 3° Perez a 0.346.

15.31 Giovinazzi prova a qualificarsi per la Q3 con le morbide.

15.30 Gomme medie per Sainz, Leclerc, Verstappen, Hamilton e Bottas.

15.28 1’04″554 per Perez. Ancora in pista tutti gli altri piloti.

15.27 Perez in pista con le gomme medie.

15.26 Ricordiamo il regolamento: ogni pilota scatterà in gara con le gomme utilizzate per ottenere il proprio miglior tempo nel corso della Q2, dunque proprio la sessione attuale.

15.25 INIZIATA LA Q2! 15 minuti per eliminare altri 5 piloti.

15.24 Verstappen invece si conferma grande favorito per la pole.

15.23 Ferrari a due facce in Q1: bene Sainz, in difficoltà Leclerc. L’obiettivo della scuderia di Maranello resta la terza fila.

15.21 Eliminati, dal 16° al 20° posto, i seguenti piloti: Raikkonen, Ocon, Latifi, Schumacher e Mazepin.

15.20 Terminata la Q1. Questa la classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.249 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.096 1

3 Fernando ALONSO Alpine+0.223 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.257 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.314 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.347 2

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.533 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.584 2

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.592 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.597 2

11 Charles LECLERC Ferrari+0.657 2

12 George RUSSELL Williams+0.658 2

13 Lance STROLL Aston Martin+0.678 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.718 2

15 Daniel RICCIARDO McLaren+0.728 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.760 2

17 Esteban OCON Alpine+0.802 2

18 Nicholas LATIFI Williams+0.946 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.178 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.702

15.19 FUORI OCON! 17° con la Alpine. E dire che il suo compagno di squadra Alonso è 3°…

15.18 Si migliora Leclerc, ma è comunque 11°. Riesce comunque a superare il taglio, con grande fatica.

15.15 La classifica a 3 minuti dal termine della Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.249 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.096 1

3 Fernando ALONSO Alpine+0.223 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.257 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.314 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.347 1

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.533 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.584 1

9 Daniel RICCIARDO McLaren+0.728 1

10 Charles LECLERC Ferrari+0.762 1

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.767 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.779 1

13 George RUSSELL Williams+0.906 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.937 1

15 Lance STROLL Aston Martin+0.955 1

16 Nicholas LATIFI Williams+0.997 1

17 Esteban OCON Alpine+1.187 1

18 Pierre GASLY AlphaTauri+1.237 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.372 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.033

15.14 Leclerc dovrà tornare in pista, ha poco più di 2 decimi di vantaggio su Latifi, al momento primo degli esclusi: non può correre rischi…

15.13 Gran giro di Alonso che sale in terza piazza a 2 decimi da Verstappen. 6° Sainz, 10° Leclerc.

15.13 Fatica Perez con la Red Bull, è solo 9°.

15.12 PAZZESCO NORRIS! Sale in seconda piazza a soli 96 millesimi da Verstappen!

15.11 Si conferma pimpante l’Alfa Romeo, con Raikkonen 9° e Giovinazzi 10°.

15.10 Ottimi segnali per la Ferrari. E’ solo Q1, ma vedere Sainz in quarta piazza, peraltro a soli 33 millesimi da Bottas, è incoraggiante.

15.09 La classifica parziale a metà Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.249 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.257 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.314 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.347 1

5 Lando NORRIS McLaren+0.499 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.584 1

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.760 1

8 Charles LECLERC Ferrari+0.762 1

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.779 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.919 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.937 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.105 1

13 Lance STROLL Aston Martin+1.274 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.878 2

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.857 2

16 Pierre GASLY AlphaTauri+44.781 1

17 Fernando ALONSO Alpine- – 1

18 Esteban OCON Alpine- – 1

19 George RUSSELL Williams- – 1

20 Nicholas LATIFI Williams- – 1

15.08 Le Mercedes restano alle spalle di Verstappen. 2° Hamilton a 0.257, 3° Bottas a 0.314. Ottimo 4° Sainz a 0.347, 8° Leclerc a 7 decimi.

15.07 1’04″249 per Verstappen, 2° Sainz a 0.347!

15.05 Si lancia ora Max Verstappen.

15.05 1’06″127 il tempo di Schumacher, rifila un secondo a Mazepin.

15.04 Anche le Ferrari, le Red Bull e le Mercedes entrano sul circuito con le mescole morbide.

15.02 In pista le Haas di Schumacher e Mazepin con gomme soft.

15.01 18 minuti la durata della Q1.

15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche!

14.59 Bel tempo a Spielberg. Tutto esaurito sugli spalti, si è tornati alla normalità in Austria. FINALMENTE!

14.55 Cinque minuti al via delle qualifiche!

14.46 Le qualifiche, come di consueto, saranno divise in 3: Q1 di 18 minuti, Q2 di 15 e Q3 di 12. In ciascuna delle prime due sessioni verranno eliminati i peggiori cinque piloti della classifica.

14.43 Lewis Hamilton insegue invece la pole n.101 in carriera. Sa che su questa pista deve limitare i danni. Oggi per il campione del mondo l’obiettivo è la prima fila.

14.35 Per la Ferrari oggi l’obiettivo è la terza fila. Il passo in vista della gara è buono, Sainz e Leclerc dovranno limitare i danni sul giro secco.

14.30 Max Verstappen insegue la pole n.7 della carriera. Anche oggi sarà l’uomo da battere, perché il circuito di Spielberg si adatta alla perfezione alla Red Bull e meno alla Mercedes.

14.18 Di seguito la classifica delle prove libere 3 di questa mattina:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 7

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 5

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.756 8

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.805 5

8 Fernando ALONSO Alpine+0.843 4

9 Charles LECLERC Ferrari+0.893 8

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.951 5

11 Lance STROLL Aston Martin+0.955 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.970 4

13 Esteban OCON Alpine+1.083 4

14 George RUSSELL Williams+1.103 10

15 Lando NORRIS McLaren+1.109 5

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.134 5

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.156 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.487 4

19 Nicholas LATIFI Williams+1.514 7

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.698 4

14.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del GP d’Austria di F1.

13.10: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alle ore 15.00 per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

13.08: Grande favorito per la pole-position è Verstappen che in questo turno ha dato una bella risposta e per Mercedes non sarà affatto facile. Per la Rossa fondamentale usare meglio i treni di soft, mentre è verosimile pensare che nella Q2 si tenterà la qualifica con le medie.

13.06: Una Ferrari consistente visto che spesso e volentieri ha ottenuto il crono dopo tanti giri cronometrati, ma probabilmente non al top come sfruttamento della mescola.

13.04: Max Verstappen, dunque, si conferma molto veloce sul Red Bull Ring precedendo le due Mercedes di Bottas e di Hamilton. Grande prova di forza dell’olande. Molto bene Giovinazzi in quinta posizione a precedere Carlos Sainz (Ferrari), mentre Leclerc è nono.

13.02: Di seguito l’ordine di classifica aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 7

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 5

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.756 8

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.805 5

8 Fernando ALONSO Alpine+0.843 4

9 Charles LECLERC Ferrari+0.893 8

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.951 5

11 Lance STROLL Aston Martin+0.955 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.970 4

13 Esteban OCON Alpine+1.083 4

14 George RUSSELL Williams+1.103 10

15 Lando NORRIS McLaren+1.109 5

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.134 5

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.156 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.487 4

19 Nicholas LATIFI Williams+1.514 7

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.698 4

13.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.57: Ferrari in ripresa rispetto a ieri, ma non in maniera trascendentale. La conferma invece che Max Verstappen ha una velocità di base molto consistente.

12.55. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 3

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 6

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 4

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.756 7

7 Fernando ALONSO Alpine+0.843 4

8 Charles LECLERC Ferrari+0.893 8

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.898 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.951 4

11 Lance STROLL Aston Martin+0.955 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.970 3

13 Esteban OCON Alpine+1.083 3

14 George RUSSELL Williams+1.103 9

15 Lando NORRIS McLaren+1.109 4

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.134 4

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.220 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.487 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.514 7

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.698 3

12.54: Scendendo i tempi: Verstappen migliora con il crono di 1’04″591 con 0″538 di margine su Bottas e 0″686 su Hamilton. Nel frattempo Giovinazzi super in quinta posizione a 0″754 davanti alle due Ferrari di Sainz e di Leclerc.

12.52: Arriva il solito Gasly con l’AlphaTauri stupisce ancora e si porta in terza posizione 0″339 con Sainz e Leclerc che scalano in quarta e quinta posizione.

12.51: Sergio Perez sale in quinta posizione 0″548 alle spalle di Leclerc.

12.49: Ferrari dunque bene come prestazione pura, rispetto alla settimana scorsa. Mentre dobbiamo registrare un’uscita di pista di Mazepin.

12.47: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.941 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.336 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.406 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.543 6

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.601 3

6 Lance STROLL Aston Martin+0.605 3

7 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.644 3

8 George RUSSELL Williams+0.753 6

9 Lando NORRIS McLaren+0.759 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.784 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.804 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.889 3

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.036 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.137 3

15 Nicholas LATIFI Williams+1.164 7

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.202 2

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.245 3

18 Esteban OCON Alpine+1.448 2

19 Fernando ALONSO Alpine+1.534 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.020 3

12.45: Super Sainz! Terzo lo spagnolo a 0″406 da Verstappen immediatamente davanti a Leclerc (+0″543). Gomma nuova per l’iberico, Vettel 5° a 0″601.

12.43: Hamilton e Bottas migliorano: il britannico è 2° a 0″336 e Bottas è 4° 0″644.

12.39: Grande crono di Leclerc che fa il record nell’ultimo settore, rimanendo sempre terzo ma a 0″543 da Verstappen con tanti giri su queste soft.

12.38: Arrivano le Mercedes: Hamilton 2° a 0″491 da Verstappen e Bottas è 4° a 0″644.

12.36: Tutti si stanno lamentando con le gomme soft per il grande livello di scivolosità.

12.33: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.941 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.686 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.759 3

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.804 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.815 5

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.889 3

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.012 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.117 3

9 Nicholas LATIFI Williams+1.164 6

10 George RUSSELL Williams+1.209 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.245 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.321 3

13 Esteban OCON Alpine+1.448 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.459 2

15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.473 2

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.497 2

17 Fernando ALONSO Alpine+1.534 2

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.649 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.692 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.020 2

12.31: Verstappen realizza il miglior crono ora con il tempo di 1’04″941 a precedere di 0″686 Leclerc e di 0″759 su Norris. Sainz 5° a 0″815.

12.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lando NORRIS McLaren1:05.700 3

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.045 2

3 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.130 3

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.253 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.358 3

6 Nicholas LATIFI Williams+0.405 5

7 George RUSSELL Williams+0.450 5

8 Charles LECLERC Ferrari+0.465 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.517 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.562 3

11 Esteban OCON Alpine+0.689 2

12 Lance STROLL Aston Martin+0.700 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes+0.714 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.738 2

15 Carlos SAINZ Ferrari+0.739 4

16 Fernando ALONSO Alpine+0.775 2

17 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.890 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.933 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.362 2

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

12.28: Migliora Norris che si conferma in vetta con il crono di 1’05″700.

12.27: Tsunoda si porta in seconda posizione con gomme soft a 0″045 da Norris, Ricciardo è settimo a 0″562.

12.26: Grande crono di Raikkonen con gomme medie che si porta in seconda posizioen 0″068 da Norris.

12.25: Manca ancora Verstappen, l’unico a non aver girato con gomme Proto.

12.23: Russell con gomme soft si porta in quinta posizione a 0″535 dalla vetta, con Norris che si prende la vetta in 1’05″762 rilanciandosi per una nuova tornata.

12.23: Costretto ad abortire il suo giro Norris per un errore, ora tanti in pista con gomme soft.

12.22: Norris si lancia con gomme soft.

12.20: Prima tornata anche per Bottas con gomme Proto: 12° crono per il finlandese della Mercedes a 0″855.

12.18: Inizia a girare a Hamilton, anch’egli con gomme Proto: sesto il britannico della Mercedes 0″369 dalla vetta, Giovinazzi 7° 0″393 davanti a Sainz.

12.15: Siamo in attesa di Red Bull e di Mercedes, mentre chi è in pista sta girando con gomme Proto.

12.14: Leclerc terzo ora con 0″120 di ritardo da Tsunoda in vatta. Norris quinto a 0″394.

12.11: Migliora il suo crono Lando Norris a 0″212 da Gasly, mentre Sainz sale in quarta posizione a 0″394 davanti a Leclerc 0″424.

12.09: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Pierre GASLY AlphaTauri1:06.058 1

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.379 1

3 Lando NORRIS McLaren+0.396 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.411 1

5 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.613 1

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.624 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.757 2

8 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.821 1

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.993 1

10 George RUSSELL Williams- – 4

11 Nicholas LATIFI Williams- – 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin- – – –

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – – –

15 Fernando ALONSO Alpine- – – –

16 Lance STROLL Aston Martin- – – –

17 Esteban OCON Alpine- – – –

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

19 Lewis HAMILTON Mercedes- – – –

20 Valtteri BOTTAS Mercedes- – – –

12.06: Tsunoda si porta in seconda posizione a 0″155 dal compagno di squadra Gasly. Le due AlphaTauri davanti a tutti, in attesa di Red Bull e di Mercedes.

12.05: Primi tempi in questo caso con l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly in 1’06″282 davanti a tutti a precedere di 0″172 Norris e di 0″187 Leclerc. Sainz 6° a 0″533. Le monoposto stanno girando con gomme Proto.

12.02: Sul tracciato anche Norris con la McLaren.

12.01: Mazepin e Russell i primi a uscire dai box.

12.00: VIA ALLA FP3!!!!

11.57: Il consumo benzina su questo tracciato non è critico, seppure elevato, richiedendo 100 kg per completare la gara, a causa dell’elevata percorrenza a pieno carico del motore col massimo carico aerodinamico, secondo le simulazioni.

11.54: Sempre per “colpa” dell’aria rarefatta, i team, potrebbero avere qualche problema di raffreddamento ed è per questo che è molto probabile vedere le vetture dotate dei cofani motori con aperture maggiorata nella zona terminale.

11.51: Le Power Unit, utilizzando dei motori V6 turbo, non incontreranno grossi problemi per la rarefazione dell’aria dovuta l’altitudine mentre, quando si correva con i motori aspirati la perdita di potenza era di circa 6-8% rispetto a quella ottenibile su piste ad altezza 0 sul livello del mare.

11.48: Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

11.45: Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s.

11.42: Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta.

11.39: La Mercedes ha optato, quindi, per la conferma dello status quo. Da chiarire, a questo punto, chi sarà il prossimo compagno di squadra.

11.36: La notizia del giorno: il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes fino al 2023.

11.33: Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz spingeranno al 100% per centrare la top-5 e soprattutto capire al meglio il comportamento della monoposto. La tendenza di una Rossa migliore sul passo gara che nel time-attack si è confermata anche ieri, pur se l’arrivo della pioggia ha un po’ complicato l’interpretazione del tutto.

11.30: Indubbiamente, vorrà migliorare la Ferrari che, doppiata a Spielberg la scorso weekend, aspira a un rendimento nelle qualifiche e nella corsa domenicale più convincente.

11.27: Le Frecce Nere da questo punto di vista pare abbiano trovato qualcosa in più, come dimostrato nelle libere del venerdì, ma sarà da capire quanto i “bibitari” abbiano nel taschino.

11.24: Vorrà rispondere la Mercedes, nettamente sconfitta nell’ultima uscita stagionale e in difficoltà nella lotta iridata tenendo conto che negli ultimi quattro fine-settimana del campionato è sempre stata la squadra anglo-austriaca a prevalere.

11.21: Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e di trazione la macchina di Milton Keynes si sia rivelata la migliore del lotto.

11.18: La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso del weekend scorso.

11.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Spielberg, i piloti dovranno spingere al massimo per comprendere al meglio il limite della monoposto in vista delle qualifiche.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Spielberg, i piloti dovranno spingere al massimo per comprendere al meglio il limite della monoposto in vista delle qualifiche.

La Red Bull, reduce dal trionfo dell’ultima corsa con l’olandese Max Verstappen, vorrà approfittare della situazione e sfruttare il vantaggio tecnico evidenziato nel corso del weekend scorso. Le migliorie apportate alla RB16B sono state tali che in termini di potenza e di trazione la macchina di Milton Keynes si sia rivelata la migliore del lotto. Vorrà rispondere la Mercedes, nettamente sconfitta nell’ultima uscita stagionale e in difficoltà nella lotta iridata tenendo conto che negli ultimi quattro fine-settimana del campionato è sempre stata la squadra anglo-austriaca a prevalere. Le Frecce Nere da questo punto di vista pare abbiano trovato qualcosa in più, come dimostrato nelle libere del venerdì, ma sarà da capire quanto i “bibitari” abbiano nel taschino.

Indubbiamente, vorrà migliorare la Ferrari che, doppiata a Spielberg la scorso weekend, aspira a un rendimento nelle qualifiche e nella corsa domenicale più convincente. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz spingeranno al 100% per centrare la top-5 e soprattutto capire al meglio il comportamento della monoposto. La tendenza di una Rossa migliore sul passo gara che nel time-attack si è confermata anche ieri, pur se l’arrivo della pioggia ha un po’ complicato l’interpretazione del tutto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 15.00

