F1 oggi, GP Austria 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 3 luglio, sarà il giorno della FP3 e delle qualifiche del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg (Austria) assisteremo a una grande spettacolo e l’esito finale è tutt’altro che scontato.

Un circuito poco tortuoso, Stop&Go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta: offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 secondi. Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

Da questo punto di vista, la sfida tra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton si presenta assai interessante. Le Frecce Nere nel corso delle libere di ieri hanno fatto vedere dei grossi passi in avanti rispetto a una settimana fa, ma attenzione ai “bibitari” che potrebbero avere ancora qualcosa nel taschino.

Di sicuro, tagliata fuori dal discorso pole è la Ferrari. La scuderia di Maranello dovrà trovare la quadra rispetto a una situazione abbastanza strana: velocità sul passo gara okay, ma poca efficacia nel time-attack. Si spera nella terza fila.

Di seguito il programma di oggi del GP d’Austria e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 F1

Sabato 3 luglio

Ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

Ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 F1 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio d’Austria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) su cui verranno proposte le qualifiche, mentre per le prove libere 3 saranno trasmesse esclusivamente dal canale 207.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere 3, trasmesse dunque da Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio d’Austria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 OGGI SKY SPORT

Sabato 3 luglio

Ore 10.30: Race 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.20: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.15: #SkyMotori

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17.40: race 2 F3

Ore 18.45: Paddock Live Show

Ore 19.15: replica qualifiche F1

Ore 21.00: replica qualifiche F1

Ore 22.50: replica qualifiche F1

PROGRAMMA TV8

Sabato 3 luglio

Ore 18.30, F1, Qualifiche, differita

