Griglia di partenza F1, GP Austria: risultati e classifica qualifiche

Oggi pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del GP di Austria 2021, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole-position sul tracciato della Stiria e si è definita la griglia di partenza per la gara di domani al Red Bull Ring. Duello serratissimo tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton, in lotta tra loro per il titolo iridato.

Il pilota della Red Bull e l’alfiere della Mercedes si sono fronteggiati a viso aperto affiancati dai compagni di squadra Sergio Perez e Valtteri Bottas. La Ferrari ha cercato di tirare fuori il massimo, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno provato a difendersi al meglio e hanno cercato di ottenere il miglior piazzamento possibile sullo schieramento.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Austria 2021, il risultato e la classifica delle qualifiche della nona tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. La gara sul tracciato del Red Bull Ring è in programma per domenica 4 luglio (ore 15.00).

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA F1 2021

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Charles Leclerc (Ferrari)

13. Daniel Ricciardo (McLaren)

14. Fernando Alonso (Alpine)

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA F1 2021: RISULTATI E TEMPI

11 Carlos SAINZ Ferrari- – 4 Q2

12 Charles LECLERC Ferrari- – 4 Q2

13 Daniel RICCIARDO McLaren- – 4 Q2

14 Fernando ALONSO Alpine- – 3 Q2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 4 Q2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2 Q1

17 Esteban OCON Alpine- – 2 Q1

18 Nicholas LATIFI Williams- – 2 Q1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3 Q1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3 Q1

Foto: Lapresse