F1, GP Austria 2021. Le Mercedes sfidano Verstappen per la pole position. La Ferrari mira alla seconda fila

Nella giornata odierna l’autodromo di Spielberg sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di Austria, nono round del Mondiale di Formula Uno 2021. Per quanto si è visto ieri, potremmo anche assistere a una lotta a tre per la pole position.

Probabilmente il favorito per partire davanti a tutti è Max Verstappen, già poleman settimana scorsa nel GP di Stiria, ma va rimarcato come nella FP2 l’unica simulazione di qualifica effettuata con compound C5 abbia visto le due Mercedes risultare più rapide dell’olandese. Vero che quest’ultimo ha sporcato il suo solo time attack con un errore, ma chissà che l’ala più scarica presentata dalla W12 non possa permettere a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas di risultare più competitivi rispetto a settimana scorsa.

La Ferrari risulta, invece, un’incognita. Nella mattinata di venerdì, le due Rosse sono apparse pimpanti, tanto da attestarsi immediatamente alle spalle di Verstappen. La sessione pomeridiana, invece, fa poco testo, perché Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno potuto effettuare una simulazione di qualifica con pista pienamente asciutta. A naso, l’impressione è che la SF21 possa essere più agguerrita di sette giorni orsono, ma francamente è difficile pensare a qualcosa di più di un piazzamento in seconda fila. Anche la Scuderia di Maranello ha portato un alettone posteriore più scarico, allo scopo di sfruttare il maggiore grip generato dalle mescole morbide. Basterà per fare meglio dell’opaca qualifica di sette giorni fa?

Bisogna sottolineare come le previsioni meteo affermino che le condizioni potrebbero essere totalmente diverse rispetto a ieri. Per oggi sono annunciati cielo terso e temperature decisamente superiori rispetto a venerdì, quando invece si è girato senza che il Sole scaldasse l’asfalto. Vedremo se questo potenziale cambiamento meteorologico influirà sulle prestazioni dei vari team (in teoria il caldo non è amico della Ferrari). Il pericolo della pioggia dovrebbe essere sostanzialmente nullo, a differenza di domenica, quando le possibilità di una gara bagnata sono più elevate.

I POLEMAN DEL 2021

Bahrain – Max Verstappen (Red Bull)

Imola – Lewis Hamilton (Mercedes)

Portogallo – Valtteri Bottas (Mercedes)

Spagna – Lewis Hamilton (Mercedes)

Monaco – Charles Leclerc (Ferrari)

Azerbaigian – Charles Leclerc (Ferrari)

Francia – Max Verstappen (Red Bull)

Stiria – Max Verstappen (Red Bull)

I PIAZZAMENTI DELLA FERRARI IN QUALIFICA

Bahrain – Charles Leclerc (4°), Carlos Sainz (8°)

Imola – Charles Leclerc (4°), Carlos Sainz (11°)

Portogallo – Carlos Sainz (5°), Charles Leclerc (8°)

Spagna – Charles Leclerc (4°), Carlos Sainz (6°)

Monaco – Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz (4°)

Azerbaigian – Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz (5°)

Francia – Carlos Sainz (5°), Charles Leclerc (7°)

Stiria – Charles Leclerc (7°), Carlos Sainz (12°)

