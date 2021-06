LIVE F1, GP Azerbaijan 2021 in DIRETTA: orari prove libere, Ferrari in cerca di conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Azerbaijan, sesto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino di Baku una giornata importante per definire gli assetti sull’impegnativo circuito cittadino, particolare nel suo genere: lungo 6.003 metri e composto da 12 curve a sinistra e 8 a destra, il layout presenta un rettilineo di partenza che misura ben 2.2 km che stresserà notevolmente sia la parte endotermica che quella ibrida delle power unit.

La Ferrari si presenta, dunque, all’appuntamento in terra azera per giocare di rimessa, usando una terminologia tipicamente calcistica, come ammesso da Laurent Mekies (direttore sportivo della scuderia di Maranello). In sostanza, su una pista nella quale la potenza del motore è tra gli aspetti più importanti, la Rossa potrebbe soffrire, pagando ancora in termini di cv rispetto ai top-team. Pertanto, l’obiettivo sarà quello di massimizzare il proprio pacchetto, estraendo il meglio possibile dalla SF21 e non replicando gli errori del Principato.

Raramente si era visto un Lewis Hamilton così contrariato sul lavoro fatto dalla scuderia di Brackley. Del resto, accettare passivamente un settimo posto a Monaco non è nello stile dell’asso nativo di Stevenage. Indubbiamente, il sette volte iridato e la scuderia di Brackley vorranno reagire, considerando che la battuta d’arresto sulle vie monegasche è costata il primato delle classifiche piloti e costruttori in favore dell’olandese Max Verstappen e della Red Bull.

La conformazione del layout potrebbe sorridere alla W12, dotata dalla power unit migliore del lotto. Di contro, la monoposto anglo-austriaca potrebbe avere qualche problemino in più su di un circuito che tradizionalmente non è stato così amico: Verstappen infatti non è mai salito sul podio e l’unica top-3 della squadra di Milton Keynes è stata quella dell’australiano Daniel Ricciardo che si impose a sorpresa nel 2017 in una gara a dir poco caotica.

