F1, la Ferrari lancia un messaggio chiaro: Leclerc in testa anche nelle FP2 a Imola!

La Ferrari entusiasma a Imola! Charles Leclerc comanda anche dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna con il tempo di 1:15.906. La Rossa, insieme alla McLaren, si è dimostrata la scuderia più competitiva fra passo gara e giro lanciato in questo venerdì. Non convince ancora la Red Bull, che deve lavorare in vista di domani e dopodomani.

Una Ferrari che continua a volare anche nella seconda sessione di prove libere dopo l’ottima prima sessione: Charles Leclerc ancora al comando con il crono di 1:15.906 nel time attack, ancora davanti rispetto a tutta la concorrenza, infliggendo mezzo secondo anche al compagno di squadra Carlos Sainz.

Seconda posizione per Oscar Piastri a 192 millesimi dal monegasco, con una McLaren sicuramente in crescita rispetto alle FP1 in cui era rimasta un po’ nell’ombra. Chi si conferma estremamente competitivo è Yuki Tsunoda: dopo aver concluso in sesta posizione la prima sessione di libere e aver mostrato un gran passo gara, è addirittura terzo davanti a Hamilton e Russell e Sainz in queste FP2.

Indietro le Red Bull, che hanno tanto lavoro da fare: settimo Verstappen a 0″541 da Leclerc, ottavo Perez a 0″646 dal leader. La scuderia austriaca non ha convinto neppure sul passo gara, con il tre volte campione del mondo che ha girato sopra l’1:21 anche senza traffico in pista. Passo gara invece molto simile per Ferrari e McLaren che sono le prime due forze per quanto emerso oggi, costantemente tra l’1:20.4 e l’1:20.8.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP EMILIA ROMAGNA