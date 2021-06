CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e orari Golden Gala – Italiani in gara – Tutte le stelle presenti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League. Il massimo circuito internazionale di atletica leggera sbarca in Italia per uno degli appuntamenti più tradizionali e prestigiosi. Per l’occasione non si gareggia allo Stadio Olimpico di Roma, ormai pronto a ospitare gli Europei di calcio (si inizia domani sera con Italia-Turchia), ma i riflettori si accenderanno sull’Asics Marathon Stadium di Firenze. Ci sarà anche una cornice di circa 1000 spettatori, pronti a sostenere gli atleti che si daranno battaglia in una prima serata davvero molto rovente.

C’è tanta carne al fuoco, vista la quantità esorbitante di big che saranno protagonista in questa intensa giornata. L’Italia si affiderà in particolar modo a Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Larissa Iapichino (salto in lungo), senza però dimenticarsi di Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Yeman Crippa (5000 metri), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Davide Re (400 metri), Roberta Bruni (salto con l’asta) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli). Saranno invece assenti i velocisti Filippo Tortu e Marcell Jacobs: il sardo ha scelto di gareggiare a Ginevra nel weekend, il primatista nazionale dei 100 metri è a riposo precauzionale.

Sui 5000 metri figura l’ugandese Joshua Cheptegei (primatista mondiale), i 100 metri saranno invece terreno del sudafricano Akani Simbine e dell’ivoriano Arthur Cissé, da non perdere il confronto tra la britannica Dina Asher-Smith e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou sui 200 metri, il qatarino Mutaz Barshim è il fenomeno dell’alto, la tedesca Malaika Mihambo e la serba Ivana Spanovic vogliono incantare nel lungo, c’è Sifan Hassan sui 1500 metri contro la keniana Faith Kipyegon, spiccano anche la portoricana Jasmine Camacho-Quinn sui 100 ostacoli e il neozelandese Tom Walsh nel peso.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.45 e si andrà avanti fino alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL