Golden Gala 2021, Gianmarco Tamberi riemere da fuoriclasse: 2.33, sfiora 2.36 ed è 3° a Firenze

Gianmarco Tamberi torna in forma strepitosa e incanta al Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League in scena all’Asics Marathon Stadium di Firenze. Il nostro saltatore in alto aveva dovuto rinunciare alla Coppa Europa a causa di un infortunio, poi aveva fatto il suo debutto stagionale all’aperto la scorsa domenica con un deludente 2.20 a Hengelo e si temeva sulle sue reali condizioni. Il ribattezzato Gimbo ha però tranquillizzato tutti con una prova di assoluto spessore tecnico a poco più di un mese dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 (23 luglio-8 agosto).

Il marchigiano, che durante la stagione al coperto ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei con un notevole 2.35, ha faticato a ingranare superando le poco interessanti quote di 2.20 e 2.24 soltanto al secondo tentativo. A quel punto, però, il marchigiano dalla chioma platinata ha inanellato 2.27 e 2.30 al primo colpo di fronte al caloroso pubblico del capoluogo toscano. Il rinominato Halfshave non si è accontentato e ha ruggito con uno spettacolare 2.33 al terzo tentativo. Il 29enne ha tentato poi di superarsi e per un soffio non ha superato 2.36 alla terza prova. Sarebbe stato il colpaccio che gli avrebbe permesso di vincere la gara, invece l’azzurro si deve accontentare di un comunque positivo terzo posto alle spalle del russo Ilya Ivanyuk (2.33 alla prima, 2.37 in stagione) e dell’australiano Brandon Starc (2.33 alla seconda).

Il qatarino Mutaz Essa Barshim, Campione del Mondo in carica, non è andato oltre 2.30 e si è dovuto accontentare del quinto posto, tra l’ucraino Andriy Protsenko (2.30) e il bielorusso Maksim Nedasekau (2.27 per il Campione d’Europa indoor). Gara di spessore perché praticamente erano presenti quasi tutti i big che infiammieranno i Giochi. Nono Stefano Sottile (2.16, poi tre nulli a 2.20).

