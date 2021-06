Importante risultato per Davide Re nei 400 piani del Golden Gala, in corso questa sera in quel di Firenze. L’azzurro ha completato al secondo posto la sua batteria alle spalle del colombiano Zambrano.

Poco dopo l’arrivo, ai microfoni di Rai Sport, l’italiano ha dichiarato: “Sono soddisfatto. In una gara come queste è molto importante vincere lo scontro diretto. Sono contento di aver lottato fino alla fine ed essermi giocato qualcosa di importante”.

Re ha continuato con una considerazione sulla propria prestazione: “Mi spiace per il tempi, ma le piste così morbide non sempre aiutano. Il tempo di oggi potrebbe essere giustificato anche da quello. Per come corro io ho subito questa condizione, ma il risultato è importantissimo”.

Il milanese ha primeggiato sui connazionali Aceti e Scotti, nettamente inferiori nei 400 metri odierni. 45″80 è stato il crono di Re che ha preceduto sulla linea del traguardo il britannico Hudson-Smith.

Foto: FIDAL