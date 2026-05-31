LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Diamond League 2026 in programma a Rabat in Marocco. Verso Roma passando da Rabat. La Diamond League fa tappa in Marocco per l’ultimo appuntamento fuori dall’Europa prima del Golden Gala Pietro Mennea, e per diversi azzurri rappresenta un passaggio fondamentale in vista della grande serata dell’Olimpico. I riflettori saranno puntati soprattutto su Leonardo Fabbri, Ayomide Folorunso, Francesco Pernici, Zaynab Dosso ed Eloisa Coiro, chiamati a confrontarsi con alcuni dei migliori interpreti mondiali delle rispettive specialità. Nadia Battocletti, inizialmente inserita tra le iscritte dei 1500 metri, ha invece scelto di concentrare la propria preparazione direttamente sull’appuntamento romano dei 5000 metri.

Tra gli italiani più attesi c’è senza dubbio Leonardo Fabbri, desideroso di lasciarsi alle spalle la delusione della gara di Xiamen, conclusa senza misure valide. Per il primatista stagionale mondiale del peso con 22,50 metri si prospetta una sfida di altissimo livello, forse la più competitiva dell’anno. In pedana saranno infatti presenti tutti i grandi protagonisti della specialità, dal primatista del mondo Ryan Crouser al giamaicano Rajindra Campbell, passando per il pluricampione iridato Tom Walsh e gli statunitensi Joe Kovacs, Payton Otterdahl, Jordan Geist, Roger Steen e Adrian Piperi. Un test severissimo ma anche un’occasione importante per misurare le proprie ambizioni in vista dei grandi appuntamenti estivi.

La trasferta marocchina offrirà indicazioni preziose anche per Ayomide Folorunso, al debutto stagionale nei 400 ostacoli dopo mesi dedicati al lavoro sulla velocità. La primatista italiana ritroverà subito un contesto internazionale di primissimo piano con avversarie del calibro di Anna Cockrell, Emma Zapletalová e Rushell Clayton, in una gara che rappresenterà una sorta di anteprima del Golden Gala. Attesa anche per Francesco Pernici, pronto a tornare in Diamond League negli 800 metri. Il mezzofondista azzurro continua il suo percorso di crescita e si troverà immediatamente immerso in una gara velocissima, guidata dal campione olimpico e mondiale Emmanuel Wanyonyi. Al via anche nomi di grande spessore come Donavan Brazier, Gabriel Tual, Eliott Crestan e Mark English, in una prova che potrebbe regalare tempi di altissimo livello.

Sul fronte della velocità, Zaynab Dosso proverà a confermare le ottime sensazioni mostrate a Savona. La campionessa mondiale indoor dei 60 metri affronta un cast di assoluto valore nei 100 metri, guidato dalla giamaicana Tina Clayton e arricchito dalla presenza di specialiste come Patrizia Van der Weken, Zoe Hobbs, Jonielle Smith e Lavanya Williams. Per la primatista italiana sarà un banco di prova importante per valutare il proprio stato di forma contro la migliore concorrenza internazionale. Negli 800 femminili toccherà invece a Eloisa Coiro, reduce da una stagione che l’ha vista protagonista sia individualmente sia con la staffetta. L’azzurra dovrà confrontarsi con un gruppo di altissimo livello che comprende la campionessa mondiale Lilian Odira, le iridate indoor Tsige Duguma e Prudence Sekgodiso, oltre a Audrey Werro, Oratile Nowe, Tigist Getachew e Addy Wiley. Un’occasione preziosa per testare le proprie ambizioni internazionali.

Al di là della pattuglia italiana, Rabat offrirà uno spettacolo straordinario grazie alla presenza di numerose stelle dell’atletica mondiale. Dai 3000 siepi del beniamino di casa Soufiane El Bakkali ai 200 metri con Shericka Jackson, Shaunae Miller-Uibo, Letsile Tebogo e Andre De Grasse, passando per il salto in alto di Yaroslava Mahuchikh e il salto con l’asta femminile che vedrà in gara Nina Kennedy, Katie Moon e Sandi Morris. Un meeting che si annuncia ricchissimo di contenuti tecnici e che rappresenterà il perfetto trampolino di lancio verso il Golden Gala di Roma.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza tappa della Diamond League 2026 in programma a Rabat in Marocco, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 18.00. Buon divertimento!