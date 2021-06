Gaia Sabbatini esprime il proprio parere al termine dei 1500 metri femminili, in scena questa sera al Golden Gala a Firenze. La nativa di Teramo ha concluso la prova con il tempo di 4’04″23 all’undicesimo posto.

L’azzurra ha mostrato tutta la sua delusione ai microfoni di Rai Sport per non aver raggiunto il tempo minimo per le Olimpiadi. La nostra connazionale dovrebbe essere ogni caso protagonista a Tokyo per via del ranking internazionale

Alla nostra mezzofondista mancano solo 3 decimi dal crono olimpico, un risultato che pare alla portata dopo aver abbassato questa sera di quasi 4 secondi il proprio primato personale. 4:40.20 è l’obiettivo per la 22enne che ha l’occasione di migliorarsi in queste settimane che precedono l’appuntamento giapponese.

Gaia Sabbatini ha dichiarato alla stampa: “Ho fatto un tempo che onestamente non pensavo di riuscire a realizzare. Sono un po’ delusa per non aver raggiunto il crono olimpico. Mi auguro al più presto di raggiungere l’obiettivo”.

Foto: Fidal/Colombo