Golden Gala 2021, Leonardo Fabbri beffato dal regolamento: 3° posto, bella spallata stagionale da 21.71

Leonardo Fabbri rimane beffato dall’assurda e ridicola formula tipica dei concorsi nella Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. All’Asics Marathon Stadium di Firenze, dove va in scena il Golden Gala, il pesista toscano si è esaltato durante i cinque lanci preliminari, facendo volare il suo peso a 21.71 metri, migliorando così lo stagionale di quasi un metro esatto (20.77 in precedenz) e spingendosi a 22 centimetri dal personale (21.99 lo scorso anno).

Il 24enne era stato il migliore, abbondantemente davanti al 21.60 del serbo Armin Sinancevic e al 21.39 del neozelandese Tomas Walsh. Dopo cinque lanci, però, il regolamento prevede che si azzerino tutte le misure ottenute e che i migliori tre si sfidino per la vittoria partendo da zero e con un solo tentativo a disposizione. Leonardo Fabbri non va oltre 19.82 (la peggiore misura della sua serie dopo oltre al 21.71 figurano 21.09, 20.97, 20.89, 20.60) e si deve accontentare così del terzo posto.

Arrivano comunque buone indicazioni per l’allievo di Paolo Dal Soglio, che ha avuto un inverno difficile a causa del Covid-19 e che si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo 2021, dove punta a qualificarsi per la finale. A imporsi è stato Tomas Walsh, capace di una bella spallata da 21.47 nella “finale”: il bronzo iridato in carica all’aperto, nonché Campione del Mondo indoor nel 2018, ha avuto la meglio su Sinancevic (20.93). Soltanto settimo l’altro azzurro Zane Weir, capace di 20.06.

