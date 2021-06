Golden Gala 2021, Larissa Iapichino fatica a Firenze: testa alla Maturità e sesto posto. Vince Spanovic

Larissa Iapichino non è riuscita a incantare al Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League che è andato in scena all’Asics Marathon Stadium nella sua Firenze. La toscana era attesissima nel salto in lungo, dopo una memorabile stagione al coperto condita dal record italiano eguagliato (6.91), ma oggi ha faticato a esprimersi al meglio in un contesto di altissimo spessore. La figlia di Fiona May è molta concentrata sulla Maturità, in cui sarà impegnata mercoledì prossimo (quest’anno è previsto soltanto un colloquio orale), e non sta rendendo al meglio atleticamente nelle ultime settimane.

La 18enne, che vanta un personale di 6.80 all’aperto e uno stagionale di 6.56 a livello outdoor, ha incominciato con un interessante 6.45, ma poi è andata in calando: 6.32, 6.37, 6.14, 6.24. Sesto posto per l’azzurra in una gara con misure complessivamente non eclatanti ma con un parterre di lusso: la serba Ivana Spanovic ha battuto la tedesca Malaika Mihambo e l’ucraina Maryna Beck-Romanchuk, ovvero oro e argento agli ultimi Mondiali. La slava ha saltato 6.56 metri e ha prevalso nei confronti della toscana (6.33) e dell’ucraina (nullo) nella “finalina” a tre prevista dallo strano regolamento.

Da segnalare che Mihambo era stata la migliore nei cinque turni preliminari (6.82) contro il 6.79 di Beck e il 6.74 di Spanovic. Laura Strati conclude al settimo posto con 6.29.

Foto: Fidal Colombo