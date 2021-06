Golden Gala 2021, Gaia Sabbatini in lacrime: minimo olimpico a 3 centesimi sui 1500, ma Tokyo è quasi sicura

Gaia Sabbatini si è resa protagonista di una bellissima prova sui 1500 metri al Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League 2021. L’azzurra ha corso una prova baldanzosa all’Asics Stadium di Firenze, dove è andata in scena la terza tappa del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, e ha concluso in 11ma posizione nella gara segnata dal primato mondiale stagionale dell’olandese Sifan Hassan (3:53.63 per la donna detentrice del record del mondo dei 10000 metri da domenica a martedì scorso).

La nostra portacolori ha migliorato il proprio personale di quasi quattro secondi, scendendo da 4:08.14 e 4:04.23. L’azzurra ha però pianto davanti ai microfoni di RaiSport per un semplice motivo: è andata ad appena 3 centesimi dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La 22enne era visibilmente delusa, ma può comunque sorridere perché la sua partecipazione ai Giochi è praticamente sicura in virtù del ranking internazionale, anche se dovrà aspettare ancora qualche settimana per averne la certezza (a meno che non scenda sotto il muro di 4:40.20 nell’imminente futuro).

Foto: Fidal/Colombo