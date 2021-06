DIRETTA Tour de France 2021, terza tappa LIVE: finale mosso, Colbrelli ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della terza tappa – La cronaca della seconda frazione – Il trionfo di Van der Poel nel segno di nonno Poulidor – Le pagelle della seconda tappa – L’attuale classifica generale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa. La Lorient-Pontivy, di 182,9 chilometri, sarà la prima vera occasione per vedere in azione i velocisti del gruppo. È dunque attesa una grande volata al termine di una frazione che, contestualmente, lascerà abbastanza tranquilli gli uomini di classifica. Le difficoltà altimetriche presenti non dovrebbero essere un pericolo.

Dunque, quella odierna, sarà una giornata relativamente tranquilla che, difatti, presenta soltanto due GPM di quarta categoria, ma ben lontani dal traguardo. Il primo si trova dopo 90 chilometri dalla partenza, ed è la Côte de Cadoudai, 1,7 chilometri al 6,3%. Al chilometro 118 invece, è presente il traguardo volante de La Fouchette; mentre il secondo e ultimo GPM, al chilometro 146, è la Côte de Pluméliau, lunga 2,2 chilometri al 3,1%. Gli ultimissimi chilometri, dopo lo strappetto di Guern, sono in rettilineo.

In questa tappa un po’ mossa, ma che non dovrebbe recare problemi ai velocisti, l’Italia si affiderà, senza ombra di dubbio, sul neo campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius). Un altro azzurro che potrebbe farsi ben valere è Davide Ballerini, anche se la punta odierna della Deceuninck-Quick Step dovrebbe essere l’ex campione del mondo Mark Cavendish. Tra gli altri sprinter non possiamo fare altro che citare il padrone di casa Arnaud Démare con una Groupama-FDJ agguerritissima, come del resto i rivali della Lotto Soudal capeggiati da Caleb Ewan.

Da citare anche la coppia belga formata da Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Tim Merlier, per un’Alpecin-Fenix in cui figurano anche la maglia gialla Mathieu van der Poel che, sicuramente, sarà della partita per difendere il più possibile la leadership di questa Grande Boucle, e pure Jasper Philipsen. Infine, attenzione a Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Christophe Laporte (Cofidis) e Rick Zabel (Israel Start-Up Nation).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour de France 2021 dalle ore 12.45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse