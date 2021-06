Non solo la strada. In quel di Milano oggi è stata annunciata anche la squadra italiana che volerà alle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il ciclismo su pista. Una compagine agguerrita quella azzurra che andrà a caccia sicuramente di risultati importanti e di medaglie.

Al maschile le stelle non possono che essere Filippo Ganna ed Elia Viviani. Il primo sarà impegnato anche nella cronometro su strada, andando a caccia della medaglia d’oro vista la maglia iridata che veste dai Mondiali di Imola. Per il veneto invece lo stimolo in più arriva dal ruolo di portabandiera che ricoprirà nella cerimonia d’apertura con Jessica Rossi. Entrambi fari del quartetto, per Viviani spazio anche nella madison e probabilmente nell’omnium. Spazio anche a Simone Consonni, Jonathan Milan, Francesco Lamon e, come possibile riserva, ad uno tra Liam Bertazzo e Michele Scartezzini.

Squadra giovanissima quella al femminile, ma di grandissimo talento. Sia nel quartetto, che nell’omnium e nella madison le azzurre possono dire la loro per il podio. Dino Salvoldi punta su Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster.

CONVOCATI ITALIA CICLISMO SU PISTA TOKYO 2020

Uomini

Elia Viviani

Filippo Ganna

Simone Consonni

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Possibile riserva Michele Scartezzini o Liam Bertazzo

Donne

Martina Alzini

Elisa Balsamo

Rachele Barbieri

Vittoria Guazzini

Martina Fidanza

Letizia Paternoster

Foto: Lapresse