Tour de France 2021, Vincenzo Nibali evita le cadute e scala la classifica. E Cassani lo convoca per le Olimpiadi

Aspettiamo a dirlo troppo ad alta voce, ma la sfortuna sembra essere andata via per Vincenzo Nibali. Una primavera da incubo per lo Squalo, caduto in allenamento alla vigilia del Giro d’Italia, mai in condizione per aver perso la preparazione nella Corsa Rosa e più volte a terra anche in gara.

Sembrava essere in dubbio addirittura la convocazione per le Olimpiadi di Tokyo, l’obiettivo dell’anno in questo 2021 per il corridore della Trek-Segafredo, ma con il duro lavoro è riuscito a svoltare la situazione. Davide Cassani oggi ha ufficializzato la sua squadra per i Giochi giapponesi ed il siciliano sarà presente, con Moscon, Ciccone, Caruso e Bettiol.

Uno stimolo in più per far bene in questo Tour de France 2021 che sembra essere iniziato al meglio. Nibali ha già annunciato che non farà classifica, molto probabilmente si ritirerà anche prima di Parigi, ma è sulle strade di Francia per affinare lo stato di forma verso la prova a Cinque Cerchi.

L’inizio è stato eccellente: sempre attivo nelle prime posizioni, l’uomo della Trek-Segafredo è riuscito ad evitare le tantissime cadute viste in queste prime tre tappe alla Grande Boucle ed si è assestato in sedicesima piazza in graduatoria, a 55” di ritardo dalla Maglia Gialla di Mathieu van der Poel.

