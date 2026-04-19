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Remco Evenepoel si prende l’Amstel Gold Race! Sprint irresistibile su Skjelmose, brilla Marco Frigo

Pubblicato

38 secondi fa

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Evenepoel
Remco Evenepoel / IPA Agency

La rivincita è servita: Remco Evenepoel questa volta riesce a battere Mattias Skjelmose all’Amstel Gold Race e si va a prendere una bellissima vittoria nell’edizione numero 60 della Classica della Birra. Aggiorna il suo palmares il 26enne belga della Red Bull – BORA – hansgrohe che sfrutta l’occasione, da super favorito (assente Tadej Pogacar), e domina lo sprint con il danese agguantando il settimo successo stagionale.

Pronti, via ed è partita la fuga di giornata, con nove uomini al comando: Huub Artz (Lotto Intermarché), Filip Maciejuk (Movistar Team), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Warren Barguil (Team Picnic PostNL), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Joseba López (Caja Rural – Seguros RGA), Siebe Deweirdt (Team Flanders – Baloise), Valentin Retailleau (TotalEnergies) e Abram Stockman (Unibet Rose Rockets).

A gestire la situazione dietro la Red Bull – BORA – hansgrohe, con i fuggitivi a guadagnare un vantaggio massimo oltre i 6′. Davanti, quando sono iniziate le salite, si è andato ad assottigliare il drappello con uno scatenato Marco Frigo che ad uno ad uno ha staccato tutti i rivali, rimanendo in solitaria. Nel frattempo dietro doppio cambio di scenario: prima la caduta che ha coinvolto Vauquelin e Jorgenson, entrambi fuori dai giochi, poi l’allungo di Romain Gregoire che si è portato dietro Remco Evenepoel e Mattias Skjelmose.

I tre sono andati a riprendere e staccare Frigo, poi a perdere contatto è stato lo stesso Gregoire, con il danese ed il belga a giocarsi la vittoria. Cauberg non a tutta e successo che ha visto uno sprint testa a testa: dominio per Evenepoel che ha sconfitto il campione uscente. Terzo posto per Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) che regola Gregoire nel drappello dei battuti. Da sottolineare una performance eccezionale di Marco Frigo che è il migliore degli azzurri in decima piazza.

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