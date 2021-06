La terza tappa del Tour de France 2021 ha vissuto tantissimi rischi. La Lorient-Pontivy poteva trasformarsi in qualcosa di drammatico, con tre cadute negli ultimi 10 chilometri che hanno causato i ritiri di Jack Haig (Bahrain-Victorious) e Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Per la maglia gialla Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) è stata fortunatamente una giornata senza particolari problemi.

Il campione olandese si è tenuto attentamente fuori dai guai, concludendo la frazione al settimo posto, nel gruppetto dei migliori. Il leader della classifica generale si è espresso in merito al percorso di oggi: “Gli ultimi chilometri erano tecnici e pericolosi. Mi sono messo avanti al gruppo per evitare di cadere“.

Nonostante tutto, van der Poel ha lavorato per il suo compagno Tim Merlier per portarlo al successo: “Mi sentivo bene, avevo detto che avrei aiutato la mia squadra ma stando comunque attento ad Alaphilippe che era ancora nel gruppo. Mi piace mettermi al lavoro per preparare lo sprint, abbiamo fatto tutto il possibile per evitare problemi stando davanti. Sono felice di restituire ciò che i miei compagni mi danno, visto che lavorano spesso per me“.

Il ciclista olandese vestirà nuovamente la maglia gialla: “Correre con questa maglia è speciale, il mio sogno continua. Ed è incredibile quello che abbiamo fatto oggi con la vittoria di Tim Merlier: il Tour è stato già un successo per noi, ora quello che arriverà nei prossimi giorni sarà un di più“.

Foto: LaPresse