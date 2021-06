Una giornata sfortunatissima per il Tour de France 2021. La terza tappa, con partenza da Lorient ed arrivo in quel Pontivy, che ha visto trionfare in volata Tim Merlier, è stata caratterizzata soprattutto da un finale molto tortuoso e ricco di insidie, sul quale ne hanno fatto le spese diverse corridori.

Tra i protagonisti in negativo c’è sicuramente Primoz Roglic. Lo sloveno è caduto a circa 10 chilometri dal traguardo, finendo a terra a velocità altissime e sbattendo fortemente il fianco sull’asfalto. A fatica, trascinato dai compagni di squadra della Jumbo-Visma, è ripartito ed ha raggiunto l’arrivo a 1’21” dal vincitore, perdendo diversi secondi dai rivali in classifica generale.

Per lui all’inizio si è pensato addirittura al rischio ritiro. Ipotesi che al momento non sembra essere presa in considerazione. L’ex campione sloveno è stato portato in ospedale in ambulanza per alcuni accertamenti, ha riportato diverse escoriazioni ma per fortuna niente di troppo grave.

Come detto ai microfoni del proprio team è ancora “tutto intero” ed ha confermato che domani sarà regolarmente alla partenza della quarta frazione. “Non è stata la giornata migliore per noi, ma proseguiamo”.

Foto: Lapresse