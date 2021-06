Tour de France 2021, tutte le classifiche dopo la terza tappa: Carapaz scala posizioni. Schelling di nuovo a pois

La terza tappa del Tour de France 2021 è stata nuovamente funestata dalle cadute. Negli ultimi dieci chilometri i grandi favoriti per la maglia gialla Primoz Roglic e Tadej Pogacar sono rimasti coinvolti in scivoloni con cui hanno perso numerosi secondi. A giovarne è Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), che adesso ha passato entrambi gli sloveni in classifica generale in una frazione che non doveva prevedere questi scossoni e ora si trova al terzo posto. Torna invece in vetta alla classifica dei GPM Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Vediamo come si sono evolute le classifiche al termine di questa giornata

CLASSIFICA GENERALE

1 1 –

VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 25 12:58:53

2 2 –

ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 0:08

3 18 ▲15

CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:31

4 19 ▲15

VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma ,,

5 5 –

KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 0:38

6 3 ▼3

POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 0:39

7 11 ▲4

MAS Enric Movistar Team 0:40

8 14 ▲6

QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic ,,

9 17 ▲8

LATOUR Pierre Team TotalEnergies 0:45

10 8 ▼2

HIGUITA Sergio EF Education – Nippo 0:52

11 7 ▼4

MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo ,,

12 10 ▼2

GAUDU David Groupama – FDJ ,,

13 12 ▼1

LUTSENKO Alexey Astana – Premier Tech ,,

14 15 ▲1

CHAVES Esteban Team BikeExchange ,,

15 16 ▲1

URÁN Rigoberto EF Education – Nippo ,,

16 21 ▲5

NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 0:55

17 22 ▲5

FUGLSANG Jakob Astana – Premier Tech ,,

18 20 ▲2

THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:07

19 24 ▲5

COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious 1:12

20 4 ▼16

ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 1:35

21 25 ▲4

HAMILTON Lucas Team BikeExchange 1:42

22 26 ▲4

ASGREEN Kasper Deceuninck – Quick Step 1:43

23 9 ▼14

VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 1:47

24 13 ▼11

BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

25 31 ▲6

HENAO Sergio Team Qhubeka NextHash 2:21

26 28 ▲2

SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 2:26

27 30 ▲3

BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:33

28 32 ▲4

MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits ,,

29 39 ▲10

KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 2:50

30 41 ▲11

TURGIS Anthony Team TotalEnergies 3:04

31 40 ▲9

MATTHEWS Michael Team BikeExchange 3:06

32 34 ▲2

GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 3:09

33 36 ▲3

MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 3:15

34 35 ▲1

PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ,,

35 37 ▲2

POELS Wout Bahrain – Victorious ,,

36 38 ▲2

PACHER Quentin B&B Hotels p/b KTM ,,

37 27 ▼10

BENOOT Tiesj Team DSM 3:23

38 29 ▼9

KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 3:28

39 46 ▲7

MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 3:29

40 42 ▲2

O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 3:31

41 43 ▲2

PORTE Richie INEOS Grenadiers 3:34

42 33 ▼9

LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 3:43

43 23 ▼20

ARANBURU Alex Astana – Premier Tech 3:46

44 44 –

VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 3:51

45 45 –

MEURISSE Xandro Alpecin-Fenix ,,

46 49 ▲3

FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 4:27

47 54 ▲7

BAKELANTS Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4:40

48 53 ▲5

KÜNG Stefan Groupama – FDJ 4:51

49 48 ▼1

ROLLAND Pierre B&B Hotels p/b KTM 5:05

50 47 ▼3

DE BOD Stefan Astana – Premier Tech 5:33

51 52 ▲1

VALGREN Michael EF Education – Nippo 5:43

52 55 ▲3

TEUNS Dylan Bahrain – Victorious 5:49

53 50 ▼3

POWLESS Neilson EF Education – Nippo 6:01

54 61 ▲7

BOIVIN Guillaume Israel Start-Up Nation 6:04

55 58 ▲3

GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 6:13

56 60 ▲4

DONOVAN Mark Team DSM ,,

57 59 ▲2

CATTANEO Mattia Deceuninck – Quick Step ,,

58 51 ▼7

GOGL Michael Team Qhubeka NextHash 6:47

59 65 ▲6

GESBERT Élie Team Arkéa Samsic 6:51

60 62 ▲2

VALVERDE Alejandro Movistar Team 7:12

61 69 ▲8

NIEUWENHUIS Joris Team DSM 7:14

62 57 ▼5

YATES Simon Team BikeExchange 7:22

63 66 ▲3

BONNAMOUR Franck B&B Hotels p/b KTM 7:38

64 71 ▲7

MEZGEC Luka Team BikeExchange 7:41

65 74 ▲9

BERNARD Julien Trek – Segafredo 7:54

66 67 ▲1

ELISSONDE Kenny Trek – Segafredo 8:00

67 63 ▼4

GESCHKE Simon Cofidis, Solutions Crédits 8:04

68 80 ▲12

DOUBEY Fabien Team TotalEnergies 8:23

69 64 ▼5

MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 8:30

70 73 ▲3

KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 8:41

71 83 ▲12

DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic 8:42

72 89 ▲17

RICKAERT Jonas Alpecin-Fenix 8:44

73 86 ▲13

VAN POPPEL Boy Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 8:51

74 87 ▲13

NAESEN Oliver AG2R Citroën Team 9:10

75 82 ▲7

SAGAN Peter BORA – hansgrohe 9:12

76 90 ▲14

SIMON Julien Team TotalEnergies 9:18

77 78 ▲1

COSTA Rui UAE-Team Emirates 9:20

78 88 ▲10

BARTHE Cyril B&B Hotels p/b KTM 9:28

79 56 ▼23

DEVENYNS Dries Deceuninck – Quick Step 9:36

80 70 ▼10

GILBERT Philippe Lotto Soudal 9:47

81 72 ▼9

VAN BAARLE Dylan INEOS Grenadiers 10:02

82 81 ▼1

DE LA PARTE Víctor Team TotalEnergies 10:16

83 79 ▼4

MAJKA Rafał UAE-Team Emirates 10:24

84 91 ▲7

SWIFT Connor Team Arkéa Samsic 10:39

85 101 ▲16

CORT Magnus EF Education – Nippo 10:58

86 100 ▲14

BISSEGGER Stefan EF Education – Nippo ,,

87 102 ▲15

BOASSON HAGEN Edvald Team TotalEnergies ,,

88 84 ▼4

FERNÁNDEZ Rubén Cofidis, Solutions Crédits ,,

89 85 ▼4

HOULE Hugo Astana – Premier Tech 11:03

90 104 ▲14

EEKHOFF Nils Team DSM 11:13

91 92 ▲1

WOODS Michael Israel Start-Up Nation 11:18

92 95 ▲3

VERONA Carlos Movistar Team 11:27

93 94 ▲1

FRAILE Omar Astana – Premier Tech 11:34

94 97 ▲3

CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers ,,

95 93 ▼2

RODRÍGUEZ Cristián Team TotalEnergies 11:38

96 77 ▼19

VAN MOER Brent Lotto Soudal 11:43

97 98 ▲1

MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 11:48

98 99 ▲1

LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 11:51

99 96 ▼3

GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 12:17

100 109 ▲9

GAUTIER Cyril B&B Hotels p/b KTM 12:27

101 75 ▼26

MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 12:29

102 112 ▲10

GODON Dorian AG2R Citroën Team 13:15

103 110 ▲7

DILLIER Silvan Alpecin-Fenix 13:32

104 106 ▲2

IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 13:41

105 105 –

KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 13:44

106 113 ▲7

STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 13:48

107 76 ▼31

BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 14:08

108 116 ▲8

VLIEGEN Loïc Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 14:17

109 117 ▲8

LAENGEN Vegard Stake UAE-Team Emirates 14:39

110 103 ▼7

ARMIRAIL Bruno Groupama – FDJ 14:44

111 119 ▲8

CAMPENAERTS Victor Team Qhubeka NextHash 14:52

112 111 ▼1

PETERS Nans AG2R Citroën Team 14:55

113 122 ▲9

WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 15:15

114 115 ▲1

SBARAGLI Kristian Alpecin-Fenix 15:39

115 121 ▲6

ERVITI Imanol Movistar Team 16:10

116 107 ▼9

RUTSCH Jonas EF Education – Nippo 16:49

117 108 ▼9

BENNETT Sean Team Qhubeka NextHash 17:02

118 123 ▲5

SCHÄR Michael AG2R Citroën Team ,,

119 131 ▲12

BARBERO Carlos Team Qhubeka NextHash 17:18

120 125 ▲5

COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 17:32

121 127 ▲6

ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 17:34

122 137 ▲15

PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 18:32

123 139 ▲16

BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 18:42

124 140 ▲16

BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 18:45

125 128 ▲3

ROWE Luke INEOS Grenadiers 18:46

126 142 ▲16

SCOTSON Miles Groupama – FDJ 18:49

127 130 ▲3

WALLAYS Jelle Cofidis, Solutions Crédits 18:59

128 144 ▲16

KOCH Jonas Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 19:03

129 143 ▲14

GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 19:15

130 150 ▲20

WALSCHEID Max Team Qhubeka NextHash 19:17

131 129 ▼2

PÖSTLBERGER Lukas BORA – hansgrohe 19:32

132 114 ▼18

DE GENDT Thomas Lotto Soudal 19:33

133 134 ▲1

VAKOČ Petr Alpecin-Fenix 19:36

134 118 ▼16

CHEVALIER Maxime B&B Hotels p/b KTM 19:38

135 120 ▼15

CLARKE Simon Team Qhubeka NextHash 19:49

136 152 ▲16

MØRKØV Michael Deceuninck – Quick Step 20:01

137 132 ▼5

PEREZ Anthony Cofidis, Solutions Crédits 20:03

138 136 ▼2

DLAMINI Nic Team Qhubeka NextHash 20:13

139 155 ▲16

VAN POPPEL Danny Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 20:16

140 133 ▼7

HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits 20:22

141 126 ▼15

ARCAS Jorge Movistar Team 21:10

142 138 ▼4

VAN DER SANDE Tosh Lotto Soudal 21:15

143 135 ▼8

JUUL-JENSEN Christopher Team BikeExchange 21:32

144 159 ▲15

MERLIER Tim Alpecin-Fenix 21:44

145 146 ▲1

GRUZDEV Dmitriy Astana – Premier Tech 21:56

146 148 ▲2

DECLERCQ Tim Deceuninck – Quick Step 22:08

147 161 ▲14

BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 22:31

148 154 ▲6

DURBRIDGE Luke Team BikeExchange 22:34

149 141 ▼8

DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 23:00

150 124 ▼26

OSS Daniel BORA – hansgrohe 23:02

151 166 ▲15

BOL Cees Team DSM 23:03

152 157 ▲5

POLITT Nils BORA – hansgrohe 23:16

153 145 ▼8

CABOT Jérémy Team TotalEnergies 23:46

154 147 ▼7

PÉRICHON Pierre-Luc Cofidis, Solutions Crédits 24:08

155 149 ▼6

CAVENDISH Mark Deceuninck – Quick Step 24:40

156 164 ▲8

PEDERSEN Casper Team DSM 24:46

157 167 ▲10

ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 25:15

158 158 –

KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 25:28

159 153 ▼6

KLUGE Roger Lotto Soudal 25:31

160 168 ▲8

GREIPEL André Israel Start-Up Nation 25:36

161 160 ▼1

SWEENY Harry Lotto Soudal 25:57

162 169 ▲7

THEUNS Edward Trek – Segafredo 26:31

163 171 ▲8

TEUNISSEN Mike Team Jumbo-Visma 27:06

164 163 ▼1

GOLDSTEIN Omer Israel Start-Up Nation 27:25

165 156 ▼9

DE BUYST Jasper Lotto Soudal 27:38

166 162 ▼4

COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 27:41

167 172 ▲5

FROOME Chris Israel Start-Up Nation 28:19

168 178 ▲10

ZABEL Rick Israel Start-Up Nation 29:15

169 176 ▲7

PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 29:52

170 177 ▲7

HOLLENSTEIN Reto Israel Start-Up Nation 30:04

171 173 ▲2

HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 30:25

172 165 ▼7

HALLER Marco Bahrain – Victorious 31:28

173 179 ▲6

MARTIN Tony Team Jumbo-Visma 32:00

174 170 ▼4

SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 32:38

175 175 –

MCLAY Daniel Team Arkéa Samsic 34:17

176 180 ▲4

JANSEN Amund Grøndahl Team BikeExchange 34:46

177 174 ▼3

RUSSO Clément Team Arkéa Samsic 35:03

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 –

ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 80

2 2 –

VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 62

3 –

MERLIER Tim Alpecin-Fenix 50

4 3 ▼1

MATTHEWS Michael Team BikeExchange 50

5 4 ▼1

POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 44

6 27 ▲21

PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 41

7 5 ▼2

ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 40

8 8 –

EWAN Caleb Lotto Soudal 37

9 6 ▼3

KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 34

10 21 ▲11

BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 33

11 25 ▲14

COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious 32

12 7 ▼5

SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 31

13 9 ▼4

HAIG Jack Bahrain – Victorious 25

14 13 ▼1

SAGAN Peter BORA – hansgrohe 24

15 19 ▲4

CAVENDISH Mark Deceuninck – Quick Step 24

16 10 ▼6

MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 22

17 17 –

DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 22

18 –

BARTHE Cyril B&B Hotels p/b KTM 20

19 11 ▼8

THEUNS Edward Trek – Segafredo 20

20 12 ▼8

HIGUITA Sergio EF Education – Nippo 20

21 –

BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 18

22 –

CHEVALIER Maxime B&B Hotels p/b KTM 17

23 14 ▼9

KOCH Jonas Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 17

24 15 ▼9

VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 16

25 16 ▼9

GAUDU David Groupama – FDJ 15

26 32 ▲6

MØRKØV Michael Deceuninck – Quick Step 15

27 –

SCHÄR Michael AG2R Citroën Team 15

28 18 ▼10

CABOT Jérémy Team TotalEnergies 15

29 –

WALLAYS Jelle Cofidis, Solutions Crédits 13

30 20 ▼10

PEREZ Anthony Cofidis, Solutions Crédits 13

31 22 ▼9

COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 12

32 –

BOL Cees Team DSM 10

33 23 ▼10

CLARKE Simon Team Qhubeka NextHash 10

34 34 –

CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 9

35 24 ▼11

LATOUR Pierre Team TotalEnergies 8

36 –

TURGIS Anthony Team TotalEnergies 8

37 26 ▼11

THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 7

38 –

WALSCHEID Max Team Qhubeka NextHash 7

39 28 ▼11

DE BUYST Jasper Lotto Soudal 7

40 29 ▼11

MAS Enric Movistar Team 6

41 30 ▼11

CHAVES Esteban Team BikeExchange 6

42 –

MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 6

43 31 ▼12

WOODS Michael Israel Start-Up Nation 6

44 35 ▼9

MEZGEC Luka Team BikeExchange 5

45 –

SCOTSON Miles Groupama – FDJ 5

46 33 ▼13

BILBAO Pello Bahrain – Victorious 5

47 36 ▼11

OSS Daniel BORA – hansgrohe 5

48 37 ▼11

LUTSENKO Alexey Astana – Premier Tech 3

49 –

KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 3

50 –

GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 3

51 38 ▼13

MARTIN Tony Team Jumbo-Visma 3

52 –

VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 2

53 39 ▼14

QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 2

54 –

HALLER Marco Bahrain – Victorious 2

55 41 ▼14

PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 1

CLASSIFICA SCALATORI

1 2 ▲1

SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 5

2 1 ▼1

VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 4

3 3 –

PEREZ Anthony Cofidis, Solutions Crédits 3

4 4 –

ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 2

5 5 –

THEUNS Edward Trek – Segafredo 2

6 6 –

POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 2

7 7 –

CAMPENAERTS Victor Team Qhubeka NextHash 1

8 8 –

VAN POPPEL Danny Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1

9 –

WALLAYS Jelle Cofidis, Solutions Crédits 1

10 9 ▼1

MATTHEWS Michael Team BikeExchange 1

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 –

POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates 12:59:32

2 2 –

HIGUITA Sergio EF Education – Nippo 0:13

3 4 ▲1

GAUDU David Groupama – FDJ ,,

4 5 ▲1

HAMILTON Lucas Team BikeExchange 1:03

5 3 ▼2

VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 1:08

6 6 –

PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 2:36

7 7 –

DE BOD Stefan Astana – Premier Tech 4:54

8 8 –

POWLESS Neilson EF Education – Nippo 5:22

9 9 –

DONOVAN Mark Team DSM 5:34

10 10 –

NIEUWENHUIS Joris Team DSM 6:35

11 13 ▲2

BARTHE Cyril B&B Hotels p/b KTM 8:49

12 15 ▲3

BISSEGGER Stefan EF Education – Nippo 10:19

13 16 ▲3

EEKHOFF Nils Team DSM 10:34

14 12 ▼2

VAN MOER Brent Lotto Soudal 11:04

15 14 ▼1

MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 11:09

16 11 ▼5

MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 11:50

17 19 ▲2

GODON Dorian AG2R Citroën Team 12:36

18 21 ▲3

WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 14:36

19 17 ▼2

RUTSCH Jonas EF Education – Nippo 16:10

20 18 ▼2

BENNETT Sean Team Qhubeka NextHash 16:23

21 22 ▲1

PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 17:53

22 20 ▼2

CHEVALIER Maxime B&B Hotels p/b KTM 18:59

23 24 ▲1

BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 21:52

24 26 ▲2

PEDERSEN Casper Team DSM 24:07

25 27 ▲2

ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 24:36

26 23 ▼3

SWEENY Harry Lotto Soudal 25:18

27 25 ▼2

GOLDSTEIN Omer Israel Start-Up Nation 26:46

28 29 ▲1

HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 29:46

29 28 ▼1

SCHELLING Ide BORA – hansgrohe 31:59

Foto: LaPresse