Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e il francese a livello ATP: il classe 2001 ha perso l’unico precedente alle Next Gen ATP Finals di Milano 2019 per 3-4 4-3 2-4 2-4 nel round robin. Chi vince sfiderà la testa di serie #2 Rafael Nadal che ha usufruito di un bye al primo turno.

Jannik Sinner torna a Roma dopo l’uscita al secondo turno a Madrid contro Alexei Popyrin dopo la vittoria su Guido Pella all’esordio. Il tennista azzurro difende gli ottavi di finale dello scorso anno quando perse contro Grigor Dimitrov dopo aver superato Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas nei primi due turni. Il #18 al mondo vuole ripartire e provare a regalarsi il confronto contro il miglior giocatore della Storia sulla terra rossa dopo aver sfiorato di incontrarlo nella capitale iberica.

Ugo Humbert è reduce dall’uscita prematura a Madrid perdendo all’esordio contro il russo Aslan Karatsev. Il #31 al mondo proverà a migliorare gli ottavi di finale dello scorso autunno quando uscì contro il canadese Denis Shapovalov. Lungo la sua corsa eliminò prima Kevin Anderson e poi Fabio Fognini, motivo per cui il tifo italiano ha paura di un’altra prematura eliminazione di un suo alfiere. Tra i migliori risultati stagionali del francese ha ottenuto la semifinale in patria in quel di Marsiglia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle ore 10 italiane sul Campo Centrale di Roma al Foro Italico dopo le sfide tra Daniel Evans e Taylor Fritz e quella tra Magda Linette e Petra Kvitova. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso / LivePhotoSport.it