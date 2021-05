Per Jannik Sinner arriva la seconda sfida in carriera contro Rafael Nadal: l’azzurro sfiderà il 13 volte campione del Roland Garros, e che a Roma ha trionfato in nove occasioni, a pochi mesi di distanza dal confronto che si è avuto nei quarti di finale del Roland Garros, che il dilatarsi del programma spedì quasi in seconda serata in termini di inizio.

Il mancino di Manacor farà il suo esordio capitolino, avendo ricevuto, come tutti i primi 8 del seeding, un bye al primo turno, mentre per Sinner è arrivato il successo contro il francese Ugo Humbert. Si giocherà ancora a porte chiuse, dal momento che fino a giovedì è stato interdetto l’accesso al pubblico al Foro Italico di Roma, alla luce delle disposizioni vigenti. Chiunque vincerà costringerà l’avversario a non migliorare il risultato dell’anno precedente: lo spagnolo era stato fermato ai quarti dall’argentino Diego Schwartzman, l’italiano agli ottavi dal bulgaro Grigor Dimitrov.

La data e l’orario di svolgimento del match tra Jannik Sinner e Rafael Nadal non sono ancora noti, in quanto l’organizzazione deve rilasciare ancora l’ordine di gioco della giornata di domani. Ove non si giocasse domani, il giorno sarebbe automaticamente mercoledì. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport e, come annunciato in telecronaca da Giampaolo Gherarducci, gratis e in chiaro su Canale 20 (Mediaset). Per la trasmissione in streaming, i riferimenti sono Sky Go, Now Tv e mediasetplay.mediaset.it. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-NADAL, INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: PROGRAMMA

Giorno e orario da comunicare

Jannik Sinner (ITA)-Rafael Nadal (ESP) (2)

SINNER-NADAL, INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – In chiaro: Canale 20 (Mediaset); Pay: Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Sport, Now Tv e mediasetplay.mediaset.it

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse