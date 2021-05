Jannik Sinner si qualifica per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021. L’azzurro, alla seconda volta sul Campo Centrale del Foro Italico, supera in due set il francese Ugo Humbert, con un netto 6-2 6-4 che, in un’ora e mezza, lo proietta direttamente verso lo scontro più annunciato da quando è stato declamato il sorteggio, quello con Rafael Nadal. Arriva, quindi, ciò che a Madrid non c’è stato, in quello che è un secondo atto dopo il battesimo di fuoco al Roland Garros, nei quarti di finale dello scorso, strano ottobre.

Sinner comincia subito facendo grande pressione dal fondo, ma gli servono cinque palle break per riuscire a strappare il servizio a Humbert, che in più di un’occasione semplicemente non riesce a tenere il ritmo dell’italiano da fondo, e quando i game vanno per le lunghe finisce regolarmente per pagare dazio. Dopo l’occasione sfruttata del 2-1 ne arrivano altre tre, non consecutive, per il 4-1 pesante. L’altoatesino non ha particolari problemi a controllare la situazione, e regala anche spettacolo con un meraviglioso passante di rovescio incrociato che vale il 5-1. Il parziale finisce sul 6-2 con un preciso schema servizio-dritto del numero 2 d’Italia.

Arriva, all’inizio del secondo set, un breve momento di calo d’intensità da parte di Sinner, che cede la battuta a 15 nel secondo gioco, ma si riprende in maniera immediata. Sono quattro i giochi consecutivi dell’azzurro, che ritrova il filo del discorso velocemente e non consente a Humbert di tessere le proprie trame. Di particolari problemi non ce ne sono poi così tanti, anzi Sinner potrebbe chiudere già sul 5-3, arrivando per tre volte sulla parità, ma deve andare a servire per chiudere. E lo fa con efficacia: serve bene, spinge con entrambi i colpi, e sul 40-15 l’ultima risposta del francese termina lunga. Da un mancino all’altro, dalla Francia alla Spagna, verso la sfida per eccellenza sul rosso.

Sulla terra rossa, com’è noto, si fa fatica a trovare un rapporto vincenti-gratuiti positivo in linea generale; quello di Humbert è 8-14, quello di Sinner 14-32, a dimostrazione del fatto che il diciannovenne azzurro ha fatto la partita ben più rispetto al transalpino. Conforta il 72% di punti vinti sulla prima dall’italiano (21/29).

Foto: LaPresse