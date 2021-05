Va in archivio quella che, per gli uomini, è la seconda giornata degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. 13 i match maschili giocati nel quarto Masters 1000 della stagione, che ha visto protagonisti con valore i giocatori italiani, con quattro vittorie su cinque nella giornata odierna e il solo Fabio Fognini a dover cedere di fronte alla buonissima giornata del giapponese Kei Nishikori.

Travaglia-Paire – Fognini-Nishikori – Sinner-Humbert – Mager-de Minaur – Musetti-Hurkacz

Quasi tutti gli azzurri passati, va detto, sono ancora in attesa di conoscere i loro avversari: Mager, dopo il colpo a sorpresa odierno, sente odore di derby con Lorenzo Sonego, ammesso che questi domani batta il francese Gael Monfils, mentre Travaglia è in attesa di uno tra il canadese Denis Shapovalov e il polacco Kamil Majchrzak. Soltanto Sinner sa già che affronterà Rafael Nadal, in una giornata di mercoledì che potrebbe farsi piuttosto affollata. Musetti, invece, andrà in campo già domani con il gigante americano Reilly Opelka.

A ben vedere, le due sorprese della giornata non sono poi eccessivamente tali, perché il boliviano Hugo Dellien è giocatore che, sul rosso, sa farsi valere, come ha imparato a sue spese il francese Adrian Mannarino, rimontato a pochi passi dal match. Ancor più pesante il recupero dell’argentino Federico Delbonis, che sottolinea ulteriormente il momento negativo di Karen Khachanov: il russo non vince due match di fila da Rotterdam.

Rispettano invece le attese il cileno Cristian Garin, che se le attese saranno rispettate potrebbe dar vita a uno scontro di fuoco con lo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre Aslan Karatsev si assicura la possibilità di dar vita al derby russo con Daniil Medvedev, senza peraltro temerlo viste le minori performance del numero 2 del mondo sulla terra rossa. Buone nuove per Marin Cilic: il croato, rimontando il kazako Alexander Bublik, si regala un appuntamento con Stefanos Tsitsipas. Infine, Novak Djokovic sa contro chi farà il proprio esordio: l’americano Taylor Fritz, che agli Australian Open gettò letteralmente al vento l’opportunità di approfittare della menomazione del numero 1 del mondo, vincendo terzo e quarto set, ma fallendo il completamento della rimonta nel quinto.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: RISULTATI TABELLONE MASCHILE

Fritz (USA)-Evans (GBR) 6-3 6-2

Cilic (CRO)-Bublik (KAZ) 4-6 6-2 6-3

Fucsovics (HUN)-Nishioka (JPN) (LL) 6-0 6-2

Mager (ITA) (WC)-de Minaur (AUS) 6-4 6-3

Garin (CHI)-Harris (RSA) 7-5 6-2

Struff (GER)-Bedene (SLO) (LL) 6-3 6-1

Delbonis (ARG) (Q)-Khachanov (RUS) 3-6 6-4 6-0

Musetti (ITA) (WC)-Hurkacz (POL) (15) 6-4 2-0 rit.

Karatsev (RUS)-Kecmanovic (SRB) 7-6(2) 6-4

Dellien (BOL) (Q)-Mannarino (FRA) 2-6 7-5 6-2

Nishikori (JPN)-Fognini (ITA) 6-3 6-4

Travaglia (ITA) (WC)-Paire (FRA) 6-4 6-3

Sinner (ITA)-Humbert (FRA) 6-2 6-4

