Per i colori azzurri gli Internazionali d’Italia 2021 di tennis continuano nel migliore dei modi: oggi a Roma avanza un altro atleta del Bel Paese nel tabellone principale. Si tratta della wild card Gianluca Mager, che batte l’australiano Alex de Minaur per 6-4 6-3 in un’ora e 19 minuti. Per l’azzurro ai sedicesimi uno tra Lorenzo Sonego e Gael Monfils.

Nella prima frazione c’è uno scambio di break tra terzo e quarto game, poi i servizi tornano a dominare e non ci sono altre palle break. L’allungo decisivo dell’azzurro arriva al termine di un lungo nono game, con Mager che centra lo strappo alla quinta occasione, poi l’italiano tiene agevolmente la battuta per il 6-4 in 40 minuti.

Nel secondo set, invece, a partire meglio è l’australiano, che centra il break e va sul 2-0, ma Mager si scuote ed inanella quattro giochi consecutivi, con due break, prima a zero e poi a quindici. L’azzurro controlla il match nel seguente turno al servizio e trova un altro break per chiudere sul 6-3 in 39 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio dell’italiano, che vince 64 punti contro i 48 dell’australiano, mentre il dato che fa la differenza è quello delle palle break: Mager se ne procura 10 e ne sfrutta 5, più di quante ne conceda a de Minaur, il quale ne converte solo 2 delle 4 concesse dall’azzurro.

Foto: LaPresse