Jannik Sinner non è certamente aiutato dalla fortuna durante i sorteggi degli Slam o dei Masters 1000. Oggi si è tenuto quello degli Internazionali d’Italia e il cammino al Foro Italico per l’altoatesino è davvero un girone dell’inferno dantesco. L’esordio avverrà con il francese Ugo Humbert, numero 32 della classifica mondiale, avversario sicuramente ostico per l’azzurro.

Il giovane transalpino ha raggiunto i quarti ad Estoril dove è stato poi sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre a Madrid è uscito all’esordio in un match combattuto contro Aslan Karatsev. Il favore del pronostico è ovviamente dalla parte di Sinner, ma l’altoatesino dovrà evitare i passaggi a vuoto visti contro Alexei Popiryn questa settimana.

Al secondo turno ad aspettare Jannik ci sarà niente di meno che Rafael Nadal. Proprio come già accaduto a Montecarlo (in quel caso fu Djokovic) Sinner se la dovrà vedere con un Top-5 già al secondo incontro. E’ la riproposizione della sfida dei quarti di finale dello scorso Roland Garros, con il maiorchino che vorrà certamente riscattare la prematura uscita da Madrid.

In caso di impresa contro Nadal, anche l’ottavo di finale per Sinner si prospetta difficilissimo. Infatti nello stesso quadrante dell’italiano e dello spagnolo è stato inserito Casper Ruud, che giocherà questa sera la semifinale di Madrid contro Matteo Berrettini. Non va, però, dimenticato che il norvegese esordirà contro il canadese Denis Shapovalov in un primo turno davvero molto affascinante.

Servirà dunque un Sinner eccezionale, forse il migliore della sua giovane carriera, per arrivare anche solo ai quarti di finale. L’obiettivo è quello di battere Humbert e poi vedere quello che succede, provando a sognare l’impresa.

