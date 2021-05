Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner col 2° turno a Roma? Montepremi e cifre. Ora la sfida con Nadal

Jannik Sinner ha sconfitto Ugo Humbert in due set e si è così qualificato al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista italiano si è imposto per 6-2, 6-4 contro il francese e può così proseguire la propria avventura al Masters 1000 di Roma. L’altoatesino ha espresso un buon tennis contro un avversario sulla carta inferiore, ha dominato il primo set e nella seconda frazione è stato bravo a risalire dallo 0-2 recuperando prontamente il break subito in apertura.

Il 19enne si è guadagnato il diritto di affrontare Rafael Nadal sulla terra rossa della capitale. Lo scontro con il fuoriclasse spagnolo non si materializzò la scorsa settimana a Madrid a causa dell’inattesa sconfitta dell’azzurro contro Alexei Popyrin, questa volta la battaglia epocale contro il maestro del mattone tritato andrà regolarmente in scena. Il nostro portacolori dovrà cercare l’impresa quasi impossibile, i due si affrontarono ai quarti di finale dell’ultimo Roland Garros (si impose il mancino di Manacacor in tre set, ma Sinner gli tenne testa nei primi due parziali).

Il risultato odierno ha naturalmente un importante risvolto agonistico, ma è rilevante anche dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi al secondo turno degli Internazionali d’Italia? Il successo odierno vale 22.720 euro, una cifra interessante ma ancora relativamente contenuta. Per arricchire in maniera più cospicua il proprio conto corrente bisogna farsi più strada nel torneo: l’accesso agli ottavi di finale assicura 36.400 euro, i quarti di finale garantiscono 58.370 euro, disputare la semifinale regala un assegno da 106.690 euro, il finalista perdente si consolerà con 188.280 euro, il vincitore del torneo si porterà a casa 315.160 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON IL SECONDO TURNO A ROMA?

22.720 euro.

Foto: Lapresse