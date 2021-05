Missione compiuta per Jannik Sinner, impegnato nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 a Roma. Sul campo capitolino l’altoatesino (n.18 del mondo) ha sconfitto in 1 ora e 29 minuti di partita il francese Ugo Humbert (n.32 del ranking) per 6-2 6-4.

Una partita ben gestita da Jannik, con un unico passaggio a vuoto all’inizio del secondo set quando ha ceduto il proprio turno al servizio. In generale, una partita senza storia con il transalpino messo costantemente in difficoltà dalla profondità dell’italiano che da fondo ha fatto un po’ quello che ha voluto.

“Sono entrato in campo concentrato, non era una partita facile. Lui è un giocatore forte, ci siamo incontrati a Milano per le Next Gen ATP Finals nel 2019 e mi aveva battuto. Sono riuscito a mettere in atto quello che avevamo preparato“, le parole di Sinner a caldo.

E, dunque, in vista del secondo turno ci sarà l’atteso incrocio con lo spagnolo Rafael Nadal: “Giocare contro di lui su questa superficie è difficile, ma ogni match ha una sua storia. Ci conosciamo abbastanza bene, visto che abbiamo avuto modo anche di allenarci insieme più volte. Cercherò di fare il mio gioco e vedremo in quale situazione mi porterà lui“, ha chiosato l’azzurrino.

