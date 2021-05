CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.26 Grazie per averci seguito e buona giornata!

15.25 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: nessun ace dell’azzurro che ha fatto solo un doppio fallo rispetto ai due servizi vincenti del francese. 72% di punti vinti per Sinner con la prima di servizio e il 60% di punti con la seconda rispetto al 53% di punti vinti sia con la prima che con la seconda di servizio del transalpino. Tante palle break ottenute dall’azzurro, ben 14, sfruttandone solo 4 rispetto all’unica sfruttata e ottenuta dal francese. 54 punti per il classe ’98 contro i 67 del #18 al mondo.

15.22 Jannik Sinner batte Ugo Humbert 6-2 6-4 al termine di un match perfetto! L’azzurro batte il tennista francese e guadagna il secondo turno contro Rafael Nadal in quel di Roma e virtualmente diventa #17 al mondo in attesa delle partite di Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz. L’italiano, dopo un primo parziale perfetto grazie ai break del terzo e quinto giochi, ha avuto un passaggio al vuoto all’inizio del secondo set perdendo il servizio ma rimettendosi subito in carreggiata con due break di fila. Ugo Humbert esce di scena considerando i tanti errori e il gioco precipitoso per larghi tratti.

FINE SECONDO SET

6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER! Scappa via la risposta del transalpino.

40-15 Bravissimo Humbert a dominare da fondocampo: scappa via il rovescio dell’azzurro.

40-0 TRE MATCH POINT SINNER! Tracciante pazzesco dell’azzurro.

30-0 Rovescio scomposto in rete del francese.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

5-4 Humbert prolunga il match dopo un game infinito.

AD-40 Servizio e diritto del francese.

40-40 ERRORACCIO DI HUMBERT! Sinner trova un diritto lontantissimo dal campo piuttosto invitante ma il francese sbaglia dal centro del campo.

AD-40 Rovescio lungo di Sinner.

40-40 Scoordinato il talento francese da fondocampo: Sinner lo tiene lontano con un altro rovescio profondo.

AD-40 Diritto lungo di Sinner in risposta.

40-40 Continua a crescere l’azzurro che chiude con il rovescio diagonale.

40-30 Gran volée in allungo di Sinner dopo il rovescio diagonale ad aprirsi il campo e il diritto lungolinea in accelerazione.

40-15 Scappa via il diritto dell’azzurro che si tocca l’inguine dopo l’errore a due passi dalla rete.

30-15 Diritto a sventaglio sul nastro per l’italiano.

15-15 Rovescio diagonale profondo di Sinner: diritto in rete di Humbert.

15-0 Ottima prima del francese.

5-3 RISCHIO SINNER! Humbert varia con il diritto prima profondo e poi nel tentativo di chiudere il colpo termina sul nastro.

40-30 Gran volée di diritto di Humbert che ha attaccato la rete dopo un gran diritto lungolinea.

40-15 Rovescio sul nastro dell’azzurro a campo aperto in uscita dal servizio.

40-0 Servizio e diritto profondo di Sinner.

30-0 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del francese.

15-0 Servizio e rovescio di Sinner che poi trova il passante sulla discesa a rete di Humbert.

4-3 Buona prima di Humbert che resta in scia ma con un break di ritardo.

40-15 Diritto in rete di Humbert dal centro del campo dopo il rovescio profondo dell’azzurro.

40-0 Altra stecca di diritto di Sinner dal centro del campo dopo lo scambio condotto da fondocampo del francese.

30-0 Servizio e rovescio diagonale del transalpino.

15-0 Buona prima di Humbert.

4-2 Sinner conferma il break e si riprende dopo il passaggio a vuoto di inizio parziale.

40-15 Scappa via il diritto di Sinner che stecca sulla diagonale di diritto.

40-0 Altro diritto lungo del #31 al mondo.

30-0 Risposta lunga del francese.

15-0 Bravissimo Sinner in uscita dal servizio a gestire la risposta profonda di Humbert

3-2 BREAK SINNER! L’azzurro strappa di nuovo il servizio e costringe l’avversario all’errore.

30-40 Diritto diagonale sul nastro per l’italiano.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Altro errore di Humbert in uscita dal servizio.

30-15 Fuori giri Humbert in uscita dal servizio.

15-15 ROVESCIO DIAGONALE PAZZESCO DI SINNER! Bravissimo l’azzurro a uscire da un altro scambio duro.

15-0 Lungo il rovescio lungolinea di Sinner dopo lo scambio condotto dal francese.

2-2 Bravissimo Sinner a resistere in uno scambio durissimo e confermare il break.

40-30 Scappa via il rovescio dell’azzurro in uscita dal servizio.

40-15 Risposta in rete di Humbert.

30-15 Rovescio in rete di Sinner dopo il rovescio profondo del classe 1998.

30-0 Gran diritto dell’azzurro dopo la risposta profonda di Humbert.

15-0 Ottima prima di Sinner.

1-2 CONTROBREAK SINNER! L’azzurro si riprende subito il servizio perso.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Errore in uscita dal servizio del classe 1998.

30-30 Discontinuo in risposta l’azzurro: altro rovescio lungo.

15-30 Ace di Humbert.

0-30 Gran rovescio diagonale dell’italiano: scappa via il recupero di diritto del francese.

0-15 Bravissimo Sinner con il diritto profondo: errore di Humbert in uscita dal servizio.

0-2 BREAK INASPETTATO HUMBERT! Primo momento di difficoltà dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK HUMBERT! Passaggio a vuoto di Sinner piuttosto sorpreso.

15-30 Humbert prova a variare da fondocampo: errore dell’azzurro in uscita dal servizio.

15-15 Risposta profonda di Humbert: errore di Sinner con il diritto.

15-0 Gran rovescio di Sinner in uscita dal servizio.

0-1 Humbert annulla due palle break come nel primo game del match e conduce il secondo set.

AD-40 Humbert riesce a risalire con il diritto dal centro del campo.

40-40 Scappa via la risposta dell’italiano.

40-AD ALTRA RISPOSTA ANGOLATA DI SINNER! Chance di break per lui.

40-40 Prima esterna di Humbert: rovescio largo di Sinner.

30-40 Scappa via il diritto di Sinner sulla prima chance.

15-40 DOMINIO SINNER E DUE PALLE BREAK! L’azzurro ha utilizzato tutto il proprio repertorio da fondocampo e chiuso il punto sottorete dopo aver chiamato a rete l’avversario.

15-30 Prima esterna del francese.

0-30 Sinner continua a giocare profondo; altro errore di diritto del francese.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Humbert.

INIZIO SECONDO SET

14.29 Medical time out per Humbert per un problema al collo.

14.28 Jannik Sinner vince il primo parziale per 6 giochi a 2 al termine di un parziale senza Storia. L’azzurro ha conquistato il set al secondo tentativo forte dei due break ottenuti nel terzo e quinto gioco: falloso e prevedibile Ugo Humbert sin qui.

FINE PRIMO SET

6-2 PRIMO SET SINNER! Servizio e diritto perfetto dell’azzurro che conquista il primo parziale.

40-30 Risposta diagonale di diritto del francese.

40-15 Servizio e diritto dell’azzurro che poi accelera con il rovescio. Due set point il classe 2001.

30-15 Servizio centrale di Sinner.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro che poi prova a chiudere in avanzamento ma sbaglia con il diritto diagonale.

15-0 Prima centrale di Sinner.

5-2 Humbert prolunga il set e tiene il servizio senza problemi.

40-15 Servizio e diritto del francese che attacca la rete e chiude con lo smash.

30-15 Altro ottimo servizio di Humbert.

15-15 Buona prima esterna del francese.

0-15 Servizio e rovescio di Humbert: colpo in corridoio.

5-1 SPETTACOLO SINNER!!! ROVESCIO VINCENTE DOPO UNA DIFESA ESTENUANTE!

40-15 Scappa via la risposta di Humbert: bravissimo Sinner ancora a resistere alle bordate del francese.

30-15 Servizio e diritto dell’italiano.

15-15 Risposta profonda del francese: male con il rovescio Sinner.

15-0 Humbert prova a variare da fondocampo ma Sinner resiste e porta l’avversario all’errore con il rovescio lungolinea.

4-1 DOPPIO BREAK SINNER! Male al servizio il francese troppo precipitoso.

40-AD CHE SCAMBIO DI SINNER! L’italiano domina da fondo campo e chiude con la smorzata vincente.

40-40 Servizio e diritto di Humbert.

40-AD ALTRA CHANCE PER SINNER! Settima palla break per l’azzurro.

40-40 Largo il rovescio dell’azzurro.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Gran risposta lungolinea di rovescio.

40-40 PASSANTE DI SINNER! L’italiano soffre le accelerazioni di Humbert ma con caparbietà trova il diritto lungolinea che passa il francese.

40-30 FUORI DI POCHISSIMO IL ROVESCIO DI SINNER! Scambio prolungato sulla diagonale di rovescio.

30-30 Servizio e diritto di Humbert: lunga la difesa di Sinner.

15-30 Bravissimo Sinner con il diritto lungolinea dal centro del campo.

15-15 Ottimo diritto in uscita dal servizio di Humbert.

0-15 SMORZATA DELIZIOSA DI SINNER! L’azzurro si difende da fondocampo e poi trova l’accelerazione decisiva per attaccare la rete e chiudere con la palla corta.

3-1 BREAK CONFERMATO! Scappa via la risposta di Humbert.

40-15 L’italiano attacca la rete ma sbaglia la volée decisiva.

40-0 GRAN ROVESCIO DIAGONALE DI SINNER! L’azzurro è reattivo in uscita dal servizio.

30-0 Ottimo servizio esterno di Sinner.

15-0 Scappa via il diritto di Humbert da fondocampo.

2-1 BREAK SINNER! Al quinto tentativo l’azzurro strappa il servizio.

40-AD PALLA BREAK SINNER! DIRITTO PROFONDISSIMO DELL’AZZURRO.

40-40 Brutta risposta di rovescio di Sinner.

30-40 Servizio e diritto potentissimo di Humbert.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK SINNER! Risposta profonda di rovescio di Sinner.

15-30 Gran risposta diagonale dell’azzurro: difesa lunga di Humbert.

15-15 In rete il rovescio difensivo di Sinner troppo distante dalla riga da fondo.

0-15 FUORI IL ROVESCIO DI HUMBERT! Gran difesa dell’azzurro che costringe l’avversario all’errore nel tentativo di accelerazione.

1-1 Scappa via la risposta di Humbert: equilibrio sin qui.

40-30 Gran diritto diagonale di Humbert dal centro del campo.

40-15 Altro servizio carico dell’italiano.

30-15 Risposta in rete del francese sulla seconda profonda di Sinner.

15-15 Risposta profonda di Humbert; in difficoltà Sinner in uscita dal servizio.

15-0 Prima esterna di Sinner.

0-1 Buona prima di Humbert che annulla due palle break e comanda il set.

AD-40 Diritto in rete dell’italiano dopo il diritto profondo del francese.

40-40 Stecca Sinner con il diritto dopo lo scambio impostato dal francese.

30-40 Risposta angolata ma lunga per l’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Gran accelerazione di rovescio di Sinner che domina la diagonale e poi chiude lungolinea.

15-30 Scappa via la risposta dell’azzurro.

0-30 Servizio e diritto del transalpino che attacca la rete ma viene passato dal diritto di Sinner.

0-15 Subito scambio duro condotto dal francese che non trova il campo con il diritto.

0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Batte Ugo Humbert.

INIZIO PRIMO SET

13.46 Il tennista francese è uscito di scena al primo turno in Spagna contro Aslan Karatsev in una stagione sul rosso dov’è uscito subito anche a Montecarlo. Due precoci eliminazioni intervallate dai quarti di finale ad Estoril.

13.44 L’azzurro ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere per primo.

13.43 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento tra Sinner e Humbert.

13.42 L’azzurro è uscito al secondo turno a Madrid contro Alexei Popyrin dopo la vittoria contro Guido Pella per 6-2 4-4 sfruttando il ritiro dell’argentino.

13.40 Tornando al match di quest’oggi, Jannik Sinner è alla terza partecipazione a Roma. Dopo il 2019 con la vittoria su Steve Johnson e la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas, l’anno scorso è uscito agli ottavi di finale contro Grigor Dimitrov dopo le vittorie su Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas.

13.38 Due italiani al momento out sin qui: oltre Fabio Fognini, ieri è uscito di scena Salvatore Caruso contro David Goffin. Non ha superato il tabellone di qualificazioni invece Marco Cecchinato nella giornata di ieri.

13.36 Tra gli italiani quest’oggi giocheranno anche Gianluca Mager contro Alex de Minaur e Lorenzo Musetti contro Hubert Hurkacz. Nel femminile invece ci sarà il debutto di Camila Giorgi contro Sara Sorribes Tormo.

13.34 Poco fa è uscito di scena Fabio Fognini che ha perso 6-3 6-4 contro Kei Nishikori in un match molto complicato anche a livello mentale. In mattinata invece Stefano Travaglia ha battuto Benoit Paire per 6-4 6-3.

13.32 Sul campo principale di Roma si è giocato anche un match alle 10 oltre a quello WTA: Dan Evans ha perso per 6-3 6-2 contro l’americano Taylor Fritz. Sinner dunque scenderà in campo più o meno puntuale nel terzo match giornaliero.

13.30 Chi vince la sfida odierna sul Campo Centrale del Foro Italico sfiderà al secondo turno la testa di serie #2 del torneo Rafael Nadal reduce dalla prematura uscita a Madrid ai quarti di finale contro Alexander Zverev poi futuro vincitore.

13.28 Secondo confronto dunque tra i due giovani tennisti europei. Il francese ha vinto l’unico precedente alle Next Gen ATP Finals di Milano 2019 per 4-3 3-4 4-2 4-2 nel round robin.

13.26 Si è appena conclusa la sfida tra Petra Kvitova e Magda Linette: rimonta della tennista ceca che vince 1-6 6-0 6-2. Dunque tra poco scenderanno in campo Jannik Sinner e Ugo Humbert.

12.52 Nel giro di un’ora dunque dovrebbe scendere in campo l’italiano contro Ugo Humbert per il secondo confronto in carriera. A tra poco dunque per la diretta del nostro alfiere.

12.51 Bisognerà aspettare ancora un po’ per il debutto di Jannik Sinner. Petra Kvitova e Magda Linette sono al terzo set dopo il secondo set vinto dalla ceca per 6-0. Il primo parziale è stato conquistato dalla polacca per 6-1.

11.59 Seguiranno aggiornamenti in attesa dell’inizio del match dell’italiano! Restate con noi.

11.58 La prima partita sul campo principale del Foro Italico ha visto trionfare Taylor Fritz contro Dan Evans per 6-3 6-2. A seguire dunque esordirà Jannik Sinner contro Ugo Humbert per guadagnarsi il secondo turno contro Rafael Nadal.

11.56 La partita dell’azzurro, in programma come terza sfida giornaliera dalle 10 sul Campo Centrale comincerà dopo la sfida tra Magda Linette e Petra Kvitova. La polacca è avanti 2-0 nel primo set.

11.54 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e il francese a livello ATP: il classe 2001 ha perso l’unico precedente alle Next Gen ATP Finals di Milano 2019 per 3-4 4-3 2-4 2-4 nel round robin. Chi vince sfiderà la testa di serie #2 Rafael Nadal che ha usufruito di un bye al primo turno.

Jannik Sinner torna a Roma dopo l’uscita al secondo turno a Madrid contro Alexei Popyrin dopo la vittoria su Guido Pella all’esordio. Il tennista azzurro difende gli ottavi di finale dello scorso anno quando perse contro Grigor Dimitrov dopo aver superato Benoit Paire e Stefanos Tsitsipas nei primi due turni. Il #18 al mondo vuole ripartire e provare a regalarsi il confronto contro il miglior giocatore della Storia sulla terra rossa dopo aver sfiorato di incontrarlo nella capitale iberica.

Ugo Humbert è reduce dall’uscita prematura a Madrid perdendo all’esordio contro il russo Aslan Karatsev. Il #31 al mondo proverà a migliorare gli ottavi di finale dello scorso autunno quando uscì contro il canadese Denis Shapovalov. Lungo la sua corsa eliminò prima Kevin Anderson e poi Fabio Fognini, motivo per cui il tifo italiano ha paura di un’altra prematura eliminazione di un suo alfiere. Tra i migliori risultati stagionali del francese ha ottenuto la semifinale in patria in quel di Marsiglia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, sfida valida per il primo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terza partita giornaliera dalle ore 10 italiane sul Campo Centrale di Roma al Foro Italico dopo le sfide tra Daniel Evans e Taylor Fritz e quella tra Magda Linette e Petra Kvitova. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Oscar Barroso / LivePhotoSport.it