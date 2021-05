CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata delle World Relays 2021, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) si spengono i riflettori su questa competizione internazionale di atletica leggera che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi vanno in scena le finali di tutte le staffette inserite nel programma a cinque cerchi e si assegnano anche le medaglie delle due staffette 4×200, che sono fuori dal programma olimpico ed è una delle gare create appositamente per questo evento.

Si preannuncia una sessione estremamente appassionante e avvincente, che va in scena sotto la luce artificiale visto che è stata scelta una finestra serale, nella speranza che il meteo sia clemente e non faccia troppo freddo. L’Italia si stringe attorno ai suoi quartetti che ieri hanno fatto l’en pleun di passo olimpici: la 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu e Marcell Jacobs, la 4×400 femminile di Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso, la 4×400 mista di Davide Re ed Edoardo Scotti vanno a caccia di un podio che, nell’ultima edizione di Yokohama fu conquistato dalla 4×400 femminile che portò a casa un bellissimo bronzo.

Il programma prevede alle 19.20 la finale della 4×400 mista (miglior crono del turno eliminatorio anche per l’Italia di Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione, Davide Re che ha chiuso in 3:16.52), alle 19.35 la finale della 4×100 maschile (miglior tempo delle batterie, alla pari col Brasile, per Eseosa Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu con 38.45), alle 19.46 la finale della 4×100 femminile (Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni, Irene Siragusa hanno vinto la loro batteria col tempo di 44.02), alle 19.59 la finale della 4×200 femminile, alle 20.13 la finale della 4×200 maschile, alle 20.26 la finale della 4×400 femminile (Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli e Ayomide Folorunso ripescate con il miglior tempo) e in chiusura alle 20.42 la finale della 4×400 maschile (Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio, Brayan Lopez, Vladimir Aceti secondi ieri nella loro batteria in 3:04.81, a 78 centesimi dal Botswana).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata delle World Relays 2021, i cosiddetti Mondiali di staffette in programma a Chorzow (Polonia): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.20 e si andrà avanti fino alle ore 20.50 circa. Buon divertimento a tutti.

