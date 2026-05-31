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Atletica oggi in tv, Diamond League Rabat 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara
Ultime ore di attesa a Rabat per il prestigioso meeting valevole come terza tappa della Diamond League 2026, in programma nella serata di domenica 31 maggio. Il massimo circuito itinerante va di scena dunque nella capitale marocchina dopo i due eventi inaugurali asiatici a Keqiao e Xiamen, con tante stelle coinvolte ed un buon numero di italiani competitivi al via.
L’Italia si affida soprattutto alla sua sprinter di riferimento Zaynab Dosso, campionessa iridata indoor in carica dei 60 metri, che proverà a brillare anche nei 100 andando a caccia di un ulteriore progresso del suo record nazionale sfidando ben tre giamaicane di alto profilo. Iscritti anche Leonardo Fabbri nel peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e gli ottocentisti Eloisa Coiro e Francesco Pernici.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Rabat, terzo appuntamento stagionale della Diamond League. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DIAMOND LEAGUE RABAT OGGI
Domenica 31 maggio
19.10 Lancio del disco (femminile)
19.25 Salto in alto (femminile)
19.30 Getto del peso (maschile)
19.45 Salto con l’asta (femminile)
19.50 100 ostacoli – non valevole per la Diamond League
20.04 400 ostacoli (femminile)
20.16 400 metri (maschile)
20.28 800 metri (femminile)
20.39 100 metri (femminile)
20.41 Tiro del giavellotto (maschile)
20.48 200 metri (maschile)
20.57 1500 metri (maschile)
21.12 1500 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League
21.26 200 metri (femminile)
21.35 800 metri (maschile)
21.46 3000 siepi (maschile)
PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE RABAT OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle ore 20.00.
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE RABAT
Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri.
400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.
800 metri (femminile): Eloisa Coiro.
100 metri (femminile): Zaynab Dosso.
800 metri (maschile): Francesco Pernici.