Zaynab Dosso guida la truppa azzurra a Rabat e sfida le sprinter giamaicane in Diamond League

Giornata di vigilia a Rabat in vista della terza tappa della Diamond League 2026, in programma domenica 31 maggio. Il massimo circuito internazionale di atletica si trasferisce dunque nella capitale del Marocco dopo il doppio appuntamento inaugurale in Cina, mentre il 4 giugno sarà di scena in Italia e per la precisione a Roma per il Golden Gala.

Sono ben cinque gli azzurri che vedremo in azione domani nell’unico meeting africano della Diamond League. Fari puntati sulla primatista italiana dei 100 Zaynab Dosso, che potrà confrontarsi con alcune delle migliori sprinter al mondo tra cui la neozelandese Zoe Hobbs e le giamaicane Tina Clayton (argento a Tokyo 2025 con 10.76), Jonielle Smith e Lavanya Williams.

Vento permettendo, questo sarebbe un contesto ideale per scendere finalmente sotto gli 11 secondi e avvicinare l’élite mondiale anche nella distanza olimpica dopo esserci riuscita brillantemente nei 60 a livello indoor portando a casa tre medaglie consecutive nelle rassegne iridate al coperto. L’obiettivo principale sarà comunque quello di confermarsi e se possibile migliorare l’11.07 (con +2.0 di vento) registrato a Savona il 20 maggio alla prima uscita dell’anno nella specialità.

L’Italia verrà rappresentata a Rabat anche da Leonardo Fabbri (a caccia di riscatto dopo i tre nulli a Xiamen) nel getto del peso, Ayomide Folorunso al debutto stagionale nei 400 ostacoli, Eloisa Coiro che ritrova i suoi 800 dopo le incoraggianti prestazioni sul giro di pista in staffetta alle World Relays e a Savona, oltre al semifinalista mondiale di Tokyo Francesco Pernici sempre negli 800.

Tra le stelle internazionali attese in Marocco c’è sicuramente l’idolo locale Soufiane El Bakkali per una nuova sfida con il neozelandese George Beamish nei 3000 siepi, mentre nei 1500 si daranno battaglia i vari Isaac Nader, Azeddine Habz, Reynold Cheruiyot e Yared Nuguse. Presente tutto il podio olimpico di Parigi nei 400 metri: Quincy Hall, Matt Hudson-Smith e Muzala Samukonga. Nei 200 ci saranno inoltre Shericka Jackson e Shaunae Miller-Uibo al femminile e due campioni olimpici della distanza come Letsile Tebogo e Andre De Grasse al maschile.