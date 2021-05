Incredibile vittoria dell’Italia alle World Relays 2021 di atletica leggera. Dopo il sigillo della 4×400 mista, a fare festa in maniera inattesa è la 4×100 femminile. La staffetta veloce ha confezionato una prestazione da urlo e ha sovvertito davvero tutti i pronostici della vigilia, riuscendo a conquistare un’incredibile medaglia d’oro in questa manifestazione che ieri ha assegnato anche alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (le azzurre erano già qualificate in virtù dell’atto conclusivo raggiunto ai Mondiali 2019).

Il nostro quartetto è stato decisamente impeccabile sulla pista di Chorzow (Polonia) e ha sconfitto Nazionali decisamente più quotate, salendo sul gradino più alto del podio in condizioni ambientali proibitive (appena 7° C la temperatura dell’aria). Irene Siragusa ha corso un’ottima frazione d’apertura, Gloria Hooper è stata una certezza in campo aperto, Anna Bongiorni ha preso un buon testimone e poi ha cambiato, in maniera non impeccabile, con Vittoria Fontana, la quale è stata strepitosa sul rettilineo conclusivo e ha demolito l’intera concorrenza con una prestazione di lusso.

L’Italia ha trionfato col tempo di 43.79, battendo la Polonia padrona di casa (44.10) e la quotatissima Olanda delle fuoriclasse Dafne Schippers e Nadine Visser (44.10).

Foto: COLOMBO/FIDAL