L’Italia è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con due staffette: la 4×100 femminile e la 4×400 maschile. L’obiettivo era stato raggiunto attraverso i Mondiali 2019. Adesso l’attenzione si sposta sulle World Relays, in programma nel weekend del 1-2 maggio a Chorzow (Polonia), dove la nostra Nazionale cercherà di staccare il biglietto anche con le altre tre staffette: 4×100 maschile, 4×400 femminile, 4×400 mista. Non c’è nulla di scontato, anche se l’assenza di Nazioni di primissimo piano come USA, Giamaica, Canada, Australia, Cina, Trinidad&Tobago (e potrebbero aggiungersene altre) aiuterà sicuramente gli azzurri.

Bisognerà accedere alle finali per qualificarsi alle Olimpiadi. Obiettivo non impossibile, ma tutto da conquistare. La 4×100 maschile cala gli assi pesanti: Filippo Tortu e Marcell Jacobs. La 4×400 di Ayomide Folorunso, Mariabenedicta Chigbolu e Raphaela Lukudo ha ottime chance. La 4×400 è un’incognita, si potrebbe tentare la carta Davide Re per il colpaccio, ma molto dipenderà anche dalle strategie delle altre squadre.

Se queste tre staffette non saranno in finale, allora la speranza di essere presente ai Giochi passerà dal ranking mondiale. Attraverso questa graduatoria verranno assegnati gli ultimi pass (per arrivare a 16 squadre presenti), nel caso in cui alcune staffette siano state finaliste sia ai Mondiali 2019 che alle World Relays 2021. Il ranking internazionale è basato sui tempi ottenuti tra il 1° gennaio 2019 e il 5 aprile 2020 e il 1° dicembre 2020 e il 29 giugno 2021.

Foto: COLOMBO/FIDAL