Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della penultima tappa del Giro d’Italia 2021: la Verbania-Valle Spluga di 164 chilometri. I primi settanta chilometri sono pianeggianti, ma poi la frazione cambierà totalmente faccia e i corridori dovranno affrontare, una dopo l’altra, ben tre salite, vale a dire l’infinito Passo San Bernardino, 23,7 chilometri al 6,2%, il Passo dello Spluga, 8,9 chilometri al 7,3%, e l’Alpe Motta, in vetta alla quale è posto il traguardo, 7,3 chilometri al 7,6%.

Per Simon Yates, che dopo il successo di ieri sull’Alpe di Mera si trova a 2’49” dalla maglia rosa Egan Bernal, è l’ultima occasione per provare a ribaltare il Giro d’Italia. Il Folletto di Bury, peraltro, potrebbe attaccare da lontano insieme al lusitano Joao Almeida, il quale è sembrato essere l’unico capace di toccare i livelli di Yates in salita in questa terza settimana. Almeida non ha chance di vincere il Giro, dato che si trova a oltre otto minuti dal leader, ragion per cui potrebbe benissimo collaborare con Yates se questi gli promette di lasciargli il successo di tappa.

Egan Bernal, dopo le difficoltà palesate a Sega di Ala e sull’Alpe di Mera, dovrebbe correre principalmente sulla difensiva, forte di una Ineos che può tutelarlo nel migliore dei modi. Correrà di rimessa anche il siciliano Damiano Caruso, il quale è a un passo dal conquistare un inaspettato e bellissimo posto sul podio.

