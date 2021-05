Egan Bernal ha definitivamente ipotecato il Giro d’Italia 2021. Il colombiano è riuscito a difendersi nel corso della 20ma tappa (164 km da Verbania all’Alpe Motta), ha superato indenne l’ultima frazione di montagna prevista in questa Corsa Rosa e ha messo le mani sul Trofeo Senza Fine. Manca soltanto la cronometro individuale di domani a Milano, ma il vantaggio sugli immediati inseguitori è troppo elevato (1’59” su Caruso, 3’23” su Yates) e al sudamericano basterà controllare la situazione lungo gli ultimi 33,3 km contro il tempo. Il vincitore del Tour de France 2019 aggiungerà così un altro Grande Giro al suo già glorioso palmares ed è a un passo dalla leggendaria Tripla Corona.

Damiano Caruso ha tentato il tutto per tutto tra il Passo dello Spluga e la salita conclusiva che conduceva al traguardo. Il siciliano, stamattina secondo in classifica a 2’29” dalla maglia, ha provato a fare saltare il banco con un ottimo attacco lanciato insieme al compagno di squadra Pello Bilbao e al francese Romain Bardet. Il capitano della Bahrain-Victorious ci ha messo cuore, anima e caparbietà: non è arrivato l’incredibile ribaltone in graduatoria, ma è riuscito a vincere la tappa in maniera spettacolare e ha coronato tre settimane davvero da sogno.

Il 33enne ha tagliato il traguardo in solitaria, alzando le braccia al cielo come ha sognato per un’intera carriera, ha chiuso con 24” su Bernal e ha rafforzato il secondo posto in classifica generale: ora si trova a 1’59” da Egan Bernal e ha un vantaggio di 1’24” sul britannico Simon Yates. Le prime tre posizioni sono già congelate e non muteranno in occasione della battaglia contro le lancette.

Il nostro portacolori salirà sul podio domani pomeriggio, ottenendo il miglior risultato di una bellissima e generosa carriera. Damiano Caruso ha anche ipotecato il secondo posto, visto che il margine su Simon Yates è decisamente rassicurante (1’23”). Molto più lontani il russo Aleksandr Vlasov, il britannico Hugh Carthy, il francese Romain Bardet. Attardato Vincenzo Nibali, che sta stringendo i denti per onorare l’impegno fino in fondo.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2021 dopo la ventesima tappa. La Corsa Rosa si concluderà domani con una cronometro individuale: 33,3 km da Senago a Milano, in Piazza Duomo si incoronerà il vincitore del Trofeo Senza Fine e verrà allestito il podio per effettuare tutte le premiazioni dopo tre settimane di grande battaglia lungo tutto lo Stivale.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2021 (dopo la ventesima tappa)

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 85:41:47

2 2 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:59

3 3 – YATES Simon Team BikeExchange 3:23

4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 7:07

5 6 ▲1 BARDET Romain Team DSM 7:48

6 7 ▲1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 7:56

7 5 ▼2 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 8:22

8 8 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 8:50

9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 12:39

10 10 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 16:48

11 11 – BENNETT George Team Jumbo-Visma 24:55

12 12 – BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 31:04

13 13 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 36:11

14 16 ▲2 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 44:09

15 14 ▼1 VALTER Attila Groupama – FDJ 44:51

16 15 ▼1 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 47:24

Foto: Lapresse